„Sie schlief, aß und lebte im Auto“: Nach Todesfahrt in Italien – neue Details über Bayerin bekannt geworden

Von: Vivian Werg

Eine Deutsche fährt in Norditalien mit ihrem Auto in eine Familie. Drei Menschen kommen ums Leben. © Vigili del fuoco/ dpa

Eine 31-jährige Deutsche rast mit ihrem Auto in eine Familie in Norditalien. Drei Menschen sterben. Nun äußern sich die Behörden.

Update vom 12. Juli, 6.50 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall in Santo Stefano di Cadore sind noch weiterhin Fragen zum Unfallhergang offen. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler nun in den nächsten Tagen durch die Aussagen der Frau und auch deren Angehörigen. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, seien diese am Unfalltag auf ausdrücklichen Wunsch der 31-Jährigen zunächst nicht über die Geschehnisse informiert worden, könnten aber demnächst nach Italien kommen.

Bei einer gestrigen Pressekonferenz in der Provinzstadt Bellunoa sprach Staatsanwalt Luca von einem „Nomadenleben“ der 31-Jährigen. Laut bisherigen Erkenntnissen sei die Niederbayerin im Oktober von ihrem Heimatort weggefahren und seitdem monatelang allein unterwegs gewesen. „Sie schlief, aß und lebte im Auto“. In dem Wagen wurden unter anderem Essen und Kleidungsstücke gefunden.

Bei einer Tötung im Straßenverkehr sei nach Angaben des Staatsanwalts eine Haftstrafe von zwei bis sieben Jahren pro Opfer möglich. Die maximale Strafe bei mehreren Toten seien 18 Jahre – außer es gebe erschwerende Faktoren, etwa den Vorsatz oder eine doppelt so hohe Geschwindigkeit wie erlaubt. Im Ortskern von Santo Stefano in den Dolomiten gilt nach Informationen von dpa eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Das Auto der Deutschen war Schätzungen zufolge rund 90 Kilometer pro Stunde schnell.

Urlauberin aus Bayern rast in Italien drei Menschen tot: Ermittler sprechen erstmals von „Wutausbruch“

Update vom 11. Juli, 15 Uhr: Nach der tödlichen Kollision mit einem Auto und einer dreiköpfigen Familie vergangene Woche in Norditalien wird noch immer nach der Ursache gesucht. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und fehlender Bremsspuren stand der Verdacht des Vorsatzes im Raum. Steuerte die deutsche Fahrerin wirklich absichtlich auf die beiden Erwachsenen und das zweijährige Kleinkind zu?

Laut Ermittler wohl nicht. Am Dienstag (11. Juli) äußerten sich die Behörden erstmals zu den möglichen Hintergründen des Vorfalls. Der zuständige Staatsanwalt Paolo Luca vermutet einen noch bislang ungeklärten „Wutausbruch“ bei der Frau aus Niederbayern, von Vorsatz ginge er nach aktuellem Stand der Ermittlung aber nicht aus.

Keine Bremsspuren am Unfallort in Italien: Überfuhr die deutsche Autofahrerin die Familie mit Absicht?

Erstmeldung vom 11. Juli, 10. 47 Uhr: Santo Stefano di Cadore – Die Trauer in dem kleinen Ort Santo Stefano di Cadore (Italien) ist groß. Kerzen und Blumen liegen an der Unfallstelle in der Via Udine. Drei Menschen – ein Zweijähriger, der Vater (48) und die Großmutter (65) – sind bei einem furchtbaren Unfall am 6. Juli aus dem Leben gerissen worden. Die Ermittlungen dauern an. Viele Fragen sind offen. Wie eine Haftprüfungsrichterin am Montag (10. Juli) in der Stadt Belluno laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa entschied, bleibt Angelika H. vorerst weiter in Untersuchungshaft. Sie wird in der Psychiatrie eines Krankenhauses behandelt. Die Staatsanwaltschaft kündigte für Dienstag (11. Juli) eine Pressekonferenz an.

Italien: Deutsche nach Todesfahrt weiter in U-Haft

Der 32-Jährigen aus Niederbayern wird mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. In Italien droht bei einer Verurteilung eine lange Haftstrafe. Am Donnerstag (6. Juli) raste die Deutsche mit hoher Geschwindigkeit in eine Familie. Dabei starben die Großmutter, der Vater sowie ein zweijähriger Junge. Die Mutter wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Der Großvater, der wohl mit etwas Abstand zur Gruppe spaziert war, erlitt laut Berichten einen Herzinfarkt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie konnte diese Tragödie passieren? Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen in alle Richtungen. Zeugen werden befragt, Videos aus Überwachungskameras ausgewertet. Am Unfallort seien keine Bremsspuren festgestellt worden, schreiben italienische Medien übereinstimmend. Jetzt gibt es, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, Spekulationen, dass die Todesfahrerin möglicherweise mit Absicht in die Familie auf dem Gehweg gerast ist. Ein schrecklicher Verdacht.

„Wir müssen mit empirischen Daten arbeiten“, sagte Staatsanwalt Luca der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera am Sonntag und ergänzte: „Zu diesem Zeitpunkt ist es sinnlos, Rekonstruktionen anzustellen, die sich als irreführend erweisen könnten. Ich kann sagen, dass wir nichts ausschließen, solange wir nicht alle Elemente zusammengefügt haben.“ Die Polizei überprüft zudem, ob die Deutsche eventuell abgelenkt war. Daten des Mobiltelefons werden ausgewertet.

Unfall mit drei Toten in Italien: Todesfahrerin kann sich an nichts erinnern

Zum schlimmen Verdacht gab es seitens der Behörden bislang keine Bestätigung oder Reaktion. Laut Ansa nahm die Beschuldigte am Montag nicht persönlich am Gerichtstermin teil, sondern wurde über Videokonferenz aus dem Krankenhaus von Venedig befragt, auf dessen psychiatrische Station sie am Sonntagabend gebracht worden war. Zuvor war sie im Frauengefängnis Giudecca in Venedig inhaftiert. Mehr als vier Stunden soll das Verhör gedauert haben.

Wie der Corriere de la Sera berichtete, könne sich laut Aussagen des Pflichtverteidigers Giuseppe Triolo, seine Mandantin an nichts erinnern. Vom Unfall wisse sie gar nichts, so der Anwalt Triolo. „So als sei sie nicht dabei gewesen“. Bilder einer in einer Werkstatt angebrachten Überwachungskamera, das von dem Magazin Corriere delle Alpi veröffentlicht wurde, zeigten zwar nicht den Aufprall, aber das Unfallauto wenige Augenblicke vor der Kollision um kurz vor 15.15 Uhr. Die Aufnahmen lassen erahnen, dass der Wagen viel zu schnell im Ortskern unterwegs war. (Vivian Werg mit Material von Ansa und dpa)