Emmendingen: Familie kehrt aus Urlaub zurück - und entdeckt an der Haustür einen Schweinekopf

Am Samstag machte eine Familie aus Kenzingen im Landkreis Emmendingen eine furchtbare Entdeckung: An der Haustür des Mehrfamilienhauses hing ein abgetrennter Schweinekopf. Es könnte ein anti-muslimisches Symbol sein.

Kenzingen/Landkreis Emmendingen - Als die Eigentümerfamilie eines Mehrfamilienhauses am Samstagnachmittag aus dem Urlaub zurückkam, machte sie einen Ekel-Fund. Ein Unbekannter hatte einen abgetrennten Schweinekopf an die Haustür genagelt. Eine Streife der Polizei sah sich den Tatort an und sprach mit den Bewohnern des Gebäudes.

Wie BW24* berichtet, könnte es sich bei dem Schweinekopf an der Haustür um eine anti-muslimische Botschaft handeln. In dem Mehrfamilienhaus wohnt unter anderem eine sechsköpfige Familie aus Syrien.

Erst Mitte Juni kam es in Vaihingen/Enz im Landkreis Ludwigsburg zu einer rassistischen Tat, bei der zwei Männer den Kopf eines gegrillten Spanferkels vor der Eingangstür des Islamischen Kulturvereins hinterließen (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks