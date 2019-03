Drama bei Familienausflug: Mutter stürzt in den Tod - Sohn kann sie nicht halten

Ein Familienausflug in der Sächsischen Schweiz endet im Fiasko. Der Sohn muss sogar den Tod seiner Mutter hautnah miterleben, weil die eigenen Kräfte nicht groß genug sind.

Eine 72-jährige Frau ist am Sonntag bei einer Wanderung vor den Augen ihres Sohnes ums Leben gekommen. Die beiden Leipziger waren am Gamrig nahe des Kurortes Rathen unterwegs, als das Drama seinen unerbittlichen Lauf nahm. An einem Aussichtspunkt angekommen, ließen die beiden offenbar ihren Blick in die Ferne schweifen, bevor ein Detail an jener Stelle der Dame letztlich zum Verhängnis werden sollte.

Sächsische Schweiz: Familien-Drama - Mutter stürzt vor den Augen des Sohnes in den Tod

Denn die Aussichtsplattform verfügt über kein Sicherungsgeländer. In einem Moment der Unachtsamkeit verlor die 72-Jährige wohl die Kontrolle und stürzte etwa 30 Meter in die Tiefe. Alles im Beisein des eigenen Sohnes, der zwar noch krampfhaft versuchte, seine Mutter zu retten, aber gegen die einwirkenden Kräfte schlussendlich chancenlos war.

„Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau am Gipfel vom Plateau des Felsens“, erklärt ein Polizeisprecher. Der Beamte bestätigt zudem, dass der Mann verzweifelt um das Leben seiner Mutter kämpfte: „Der Sohn versuchte noch, sie zu halten. Er kugelte sich dabei die Schulter aus.“

