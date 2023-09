Donald Trump singt Super-Hit mit Biden? Internet-Hype um KI-Songs – ganz legal sind sie nicht

Von: Jörg Heinrich

Die neuen „Sultans of Swing“? Donald Trump und Joe Biden singen den Hit der Dire Straits im Duett – eine KI macht's möglich. © ZUMA Wire/plemags/Imago

Ihre Fangemeinde wächst: Hits, die im Internet kursieren und von künstlicher Intelligenz erschaffen wurden, legen Stimmen von Stars auf bekannte Songs, die sie nie gesungen haben.

Johnny Cash, der Barbie Girl singt. Oder Frank Sinatra, der bei Queens Bohemian Rhapsody Freddie Mercury ersetzt. Solche Songs gibt es bei Youtube mittlerweile in Hülle und Fülle – selbstverständlich ohne Genehmigung der oft längst verstorbenen Musiker und ihrer Plattenfirmen. Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht diese kuriosen Musik-Mixe. Die Google-Tochter Youtube und Universal Music wollen den Musik-Klau jetzt legalisieren, und mit den sogenannten Deepfake-Songs (Deutsch: rundum gefälscht) Geld verdienen. Die Firmen verhandeln darüber, Stimmen und Melodien bekannter Stars zu lizenzieren und für den Kauf freizugeben.

KI-Super-Hits: Bald soll mit den Deepfake-Songs Geld verdient werden

Dann könnte sich jeder seine eigene Taylor Swift oder seine Billie Eilish kaufen, herunterladen – und sie Beatles-Songs singen lassen. Oder Adele übernimmt die Hits von Harry Styles. So würden Technikkonzerne und Musikindustrie an der KI-Revolution wenigstens mitverdienen. Auf Youtube hat die Musikzukunft längst begonnen. Wer diese Songs hören, sehen und bestaunen will, sollte sich beeilen. Denn wegen der schwierigen Rechtelage werden sie häufig gelöscht. Das sind die aktuellen Charts von IPPEN.MEDIA der zehn faszinierendsten und gespenstischsten KI-Hits.

KI-Super-Kits: Die Liste der Top 10 von IPPEN-MEDIA

1. Johnny Cash, Barbie Girl: Der düstere „Man in Black“ singt das pinke Barbie-Lied von Aqua - und es klingt wie echt. Kein KI-Song sorgt derzeit für mehr Furore.

Der düstere „Man in Black“ singt das pinke Barbie-Lied von Aqua - und es klingt wie echt. Kein KI-Song sorgt derzeit für mehr Furore. 2. Freddie Mercury, My Heart will go on: Mehr Drama und Pathos geht nicht. Der Queen-Sänger vertritt Céline Dion beim Titanic-Schmachtfetzen. Kann es wirklich sein, dass Freddie bei der Veröffentlichung schon sechs Jahre tot war?

Mehr Drama und Pathos geht nicht. Der Queen-Sänger vertritt Céline Dion beim Titanic-Schmachtfetzen. Kann es wirklich sein, dass Freddie bei der Veröffentlichung schon sechs Jahre tot war? 3. Frank Sinatra, Billie Jean: Frankieboy mit seiner unverwechselbaren Stimme ist eines der „Lieblingsopfer“ der KI-Bastler. So gut hat den Jacko-Song seit Jacko niemand mehr gesungen.

Frankieboy mit seiner unverwechselbaren Stimme ist eines der „Lieblingsopfer“ der KI-Bastler. So gut hat den Jacko-Song seit Jacko niemand mehr gesungen. 4. Paul McCartney, Does your Mother know?: Hat in Wahrheit Beatles-Legende Sir Paul den Disco-Kracher von ABBA geschrieben? Seine Demo-Version klingt jedenfalls danach.

Hat in Wahrheit Beatles-Legende Sir Paul den Disco-Kracher von ABBA geschrieben? Seine Demo-Version klingt jedenfalls danach. 5. Taylor Swift, Photograph: Der Klassiker von Ed Sheeran – jetzt singt ihn Taylor Swift so brillant, als wäre das Lied für sie geschrieben.

Der Klassiker von Ed Sheeran – jetzt singt ihn Taylor Swift so brillant, als wäre das Lied für sie geschrieben. 6. Lady Gaga, What was I made for?: Jeder aktuelle Hit bekommt derzeit per KI neue Sänger. Hier kapert Lady Gaga die hinreißende Ballade von Billie Eilish aus dem Barbie-Film.



7. Måneskin, Poker Face: Das sind unverkennbar die italienischen ESC-Sieger mit einem Lady-Gaga-Cover. Oder doch nicht?

Jeder aktuelle Hit bekommt derzeit per KI neue Sänger. Hier kapert Lady Gaga die hinreißende Ballade von Billie Eilish aus dem Barbie-Film. Das sind unverkennbar die italienischen ESC-Sieger mit einem Lady-Gaga-Cover. Oder doch nicht? 8. Joe Biden und Donald Trump, Sultans of Swing: Bei der KI müssen es nicht immer echte Künstler sein, die musizieren. Hier schrammeln beispielsweise der aktuelle US-Präsident und sein Vorgänger mit ihren unverkennbaren Stimmen den Dire-Straits-Oldie.

Bei der KI müssen es nicht immer echte Künstler sein, die musizieren. Hier schrammeln beispielsweise der aktuelle US-Präsident und sein Vorgänger mit ihren unverkennbaren Stimmen den Dire-Straits-Oldie. 9. John Lennon, Wonderwall: Hier kommt endlich zusammen, was zusammengehört. John Lennon singt den Britpop-Klassiker der Beatles-Epigonen Oasis.

Hier kommt endlich zusammen, was zusammengehört. John Lennon singt den Britpop-Klassiker der Beatles-Epigonen Oasis. 10. The Beatles, Return to Pepperland: Der grandiose Beatles-Song, den es eigentlich nicht gibt. Eine obskure McCartney-Demo von 1987 klingt mit den Stimmen der Fab Four plötzlich nach 1967.