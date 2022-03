Fashion Week Berlin: Designer schickt Models in blutiger Kleidung und unter Sirenengeheul auf den Laufsteg

Von: Franziska Schwarz

Berliner Modewoche während des Ukraine-Kriegs: Ein blutrotes Outfit mit der Aufschrift „Peace“ des ukrainischen Designers Jean Gritsfeldt. © Jens Kalaene/dpa

Der Ukraine-Krieg traf auch den Fashion-Week-Gast Jean Gritsfeldt. Der Designer blieb Kiew – und entwarf unter dem Eindruck eine neue Kollektion.

Berlin - Krieg lässt keinen Lebensbereich aus. Auch nicht die Mode. Das zeigte sich jetzt eindrücklich bei der Berliner Fashion Week. Der ukrainische Designer Jean Gritsfeldt hat dort ein politisches Zeichen gegen den Kurs Wladimir Putins* gesetzt.

Vor seiner Show heulten Sirenen wie bei einem Bombenalarm. Auf einem blutrot-hellen Ensemble (siehe Foto oben) war „für den Frieden“ zu lesen. Am Ende trugen die Models eine riesige ukrainische Fahne über den Laufsteg.

„Heute ist nicht die Zeit, über Mode zu sprechen, sondern durch Mode“, sagte Gritsfeldt am Mittwochabend in einer Videobotschaft. Sie zeigten daher nicht die neue Saison oder die neuen Looks, denn wenn man im Bombenkeller sitze, dann kümmere es keinen, was man anhabe. Die Hauptsache sei, sich warm, angenehm und geschützt zu fühlen, fuhr der 32.-Jährige fort.

Modedesign aus der Ukraine: „Entwürfe sind während des Kriegs entstanden“

„Aufgrund des Kriegs in meiner Heimat hatte ich gezögert, an der Berliner Fashion Week teilzunehmen“, schrieb Grits am selben Tag auf Instagram*. „Aber ich habe mich entschieden, weiterzumachen, weil ich der kreativen Gemeinschaft in der Ukraine eine Stimme und ein Gesicht geben will. Diese Entwürfe sind während des Kriegs entstanden. Sie sollen für sich selbst sprechen. Sie sollen davon zeugen, dass in meiner Heimat gerade unter Beschuss steht und dort Blut vergossen wird. Diese Mode-Kollektion soll unsere Zukunftsvision vermitteln.“

Vor Kurzem postete er auf Instagram ein gemaltes Porträt von sich mit den Farben der ukrainischen Flagge in seinem Gesicht und hinter ihm:

Fashion Week Berlin während des Ukraine-Kriegs - Finale mit Jean Gritstfeldt

Weil Gritsfeldt nicht anreisen konnte, hatten Helfer seine Ideen umgesetzt. Bei den reduziert-schlichten Entwürfen standen die auf Englisch und Ukrainisch aufgedruckten Worte im Vordergrund, Botschaften etwa für „Respekt“, „Freiheit“ und „Liebe“.

Etwa 30 Freiwillige hatten dabei geholfen, die Entwürfe noch spontan zu schneidern. Das hatte die Geschäftsführerin des Vereins Fashion Revolution Germany, Carina Bischof, vorab erzählt. „Irgendwie fühlte es sich sinnlos an, eine Fashion Week vorzubereiten in diesen Zeiten.“

Das Projekt für Gritsfeldt aber mache Sinn, deswegen habe sie relativ schnell „Ja“ gesagt. Er habe das Team telefonisch aus Kiew gebrieft. Gritsfeldt ist laut der Produktionsnotizen in seiner Heimat ein beliebter Designer. Seine Show war das Finale bei der Modewoche in einem alten Berliner Kraftwerk. (frs mit Material der dpa) *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA