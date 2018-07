Fast verhungert: Fischer retten kleinen Polarfuchs von Eisberg

Auf einem Eisberg, viele Kilometer vor der Küste von Kanada, retteten Fischer einen kleinen Polarfuchs vor dem sicheren Tod.

Labrador (Kanada) - Als die Retter die pilzförmige Eisscholle erblickten, dachten sie erst, dass eine kleine Robbe darauf saß. Doch beim genaueren Hinsehen erkannten sie den völlig durchnässten Polarfuchs. Der Rest eines geschmolzenen Eisberges drohte bald abzuknicken. Das hätte für den kleinen Polarbewohner den sicheren Tod bedeutet. Die Rettungsaktion war offenbar schwieriger als vermutet. "Wir konnten ihn schließlich an Bord holen, obwohl er sich ganz schön dagegen wehrte", erklärte Mallory Harrigan, einer der kanadischen Fischer dem Online-Magazin „The Dodo“. An Board des Fischerbootes gab es dann Nahrung und ein warmes Plätzchen für den erschöpften Fuchs. Bis zum nächsten Hafen konnte er sich erholen. Dann wurde der Polarfuchs von der Crew auf dem Festland freigelassen.

