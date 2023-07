Erdbeben erschüttert die Türkei – Experte erinnert an schwere Beben im Februar: „Ein Zeichen“

Von: Victoria Krumbeck

Die Türkei wurde von einem Erdbeben erschüttert. Das Epizentrum lag im südlichen Teil des Landes. Die Beben erinnern an die schweren Beben im Februar.

Adana — Die Bilder der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023 werden viele noch im Gedächtnis haben. In der Türkei kam es nun erneut zu einem Beben. Am Dienstagmorgen (25. Juli) erschütterte ein Erdbeben von der Stärke 5,5 die südtürkische Provinz Adana. Das Beben ereignetet sich um 8.44 Uhr (Ortszeit), wie die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul meldete. Das Epizentrum lag im Bezirk Kozan, etwa 64 Kilometer von der Großstadt Adana entfernt. Mehrere Medien berichteten über verletzte Personen. Meldungen über Tote gab es zunächst keine.

Erdbeben in der Türkei: Südliche Provinz Adana betroffen

Das Erdbeben war in den umliegenden Provinzen Kayseri , Osmaniye und Kahramanmaraş zu spüren, wie das Portal Onedio berichtete. Der Bürgermeister von Adana schrieb auf Twitter: „Ich wünsche allen unseren Bürgern, die von dem Erdbeben der Stärke 5,5 betroffen waren, [...] meine besten Wünsche. Unsere Teams arbeiten weiterhin in allen Regionen.“

In der Türkei kam es am Dienstagmorgen in der Provinz Adana zu einem Erdbeben der Stärke 5,5. © Screenshot GFZ

In Kabaktepe beschädigte ein abgebrochener Felsbrocken ein Einfamilienhaus. Die Autobahn von Kozan nach Feke musste gesperrt werden, da Steine auf der Strecke lagen, wie ntv.tr berichtete. Menschen sollen vor Panik von ihren Balkonen gesprungen sein und sich dabei verletzt haben. „In Adana wurden zwei Menschen durch Sprünge und herabfallende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen, und in Osmaniye wurden sechs Menschen durch Sprünge und Stürze aus großer Höhe beeinträchtigt“, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte. Die betroffenen Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Erdbeben in der Türkei: Experte rechnet mit weiteren Beben

Anfang Februar waren die Region und Teile Nordsyriens bereits von zwei schweren Erdbeben getroffen worden. Ein Experte erinnerte im Sender ntv an die vergangenen Beben: „Der hier angesammelte Stress musste irgendwie abgebaut werden. Dieses Erdbeben ist ein Zeichen dafür.“ Er denke, dass die Aktivitäten in der Region noch etwa ein Jahr andauern könnten, wie Onedio schrieb.

Mehr als 50.000 Menschen kamen alleine in der Türkei ums Leben, Zehntausende Gebäude wurden zerstört. Zahlreiche beschädigte Häuser wurden noch nicht abgerissen. Orhan Tatar, Chef der Abteilung für Risikominderung bei der Katastrophenschutzbehörde Afad, rief die Menschen dazu auf, sich von beschädigten Gebäuden fernzuhalten. (vk mit dpa)