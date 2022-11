Feiertage in Spanien: Das wird am 6. und 8. Dezember gefeiert

Von: Judith Finsterbusch

Vielerorts in Spanien wird an den Feiertagen 6. und 8. Dezember die Weihnachtsdekoration aufgebaut. © Ángel García

Spanien begeht vor Weihnachten noch einmal zwei große Feiertage, den 6. und 8. Dezember. Was die Spanier an diesen beiden Tagen feiern, steht in diesem Artikel:

Madrid - Den Nikolaus kennt man in Spanien in der Form, wie ihn die Deutschen feiern, nicht. Es werden keine Stiefel geputzt und herausgestellt, es gibt keine Süßigkeiten, und der Bischof kommt auch nicht in Schulen und Kindergärten vorbei. Dass der 6. Dezember in Spanien ein Feiertag ist, geht vielmehr auf ein historisches Ereignis im Land zurück. Und am 8. Dezember folgt gleich der nächste freie Tag - was hinter den beiden Feiertagen am 6. und 8. Dezember in Spanien steckt, verrät costanachrichten.com.

Beide Feiertage, der 6. und der 8. Dezember, sind in Spanien Nationalfeiertage, Schulen, Geschäfte und Banken sind also im ganzen Land geschlossen. Viele Spanier nutzen die Brückentage für einen Kurzurlaub in der Vorweihnachtszeit, und traditionell wird um diese Feiertage auch die Weihnachtsdekoration aufgebaut.