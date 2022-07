ADAC erwartet staureiches Wochenende - diese Strecken sollte man meiden

Von: Kathrin Reikowski

Staugefahr: Der ADAC warnt vor vollen Straßen am Wochenende. © Matthias Balk/dpa

Ferienbeginn und Stau in Deutschland: Der ADAC erwartet für das Wochenende volle Autobahnen Richtung Österreich, Italien und Kroatien - und zurück.

München - Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden der Feriensaison: Ab Freitag heißt es ab in den Süden - oder ab in den Norden. Familien in Deutschland starten den Urlaub - und verstopfen die Straßen.

Ab Freitag haben alle Bundesländer außer Bayern und Baden-Württemberg Ferien. Logische Folge: Der Reiseverkehr wird weiter zunehmen - und das bei glutheißen Temperaturen in Südeuropa. Das erklärte der Verkehrsclub am Montag.

Ferienbeginn und Staus in zahlreichen Bundesländern Deutschlands und Teilen der Niederlande

In diesen Bundesländern und angrenzenden Ländern beginnen die Ferien:

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Teile der Niederlande

Die zweite Reisewelle wird erwartet für Reisende aus:

Bremen

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

andere Teile der Niederlande

Zudem herrsche inzwischen auch auf den Rückreiserouten Staugefahr - weil sich die ersten Urlauber schon wieder auf der Heimreise befinden.

ADAC erwartet Stau bereits ab Freitagnachmittag

Die höchsten Belastungen erwartet der ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag.

Besonders viel Stau prognostiziert der ADAC für folgende Strecken:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg und Berlin

Autobahn 1 Bremen - Lübeck

A3 Würzburg - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresde

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A7 Hamburg - Flensburg, A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A72 Leipzig - Chemnitz - Hof

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

ADAC erwartet auch für Österreich, Italien, Kroatien und Frankreich volle Straßen

Im benachbarten Ausland erwartet der ADAC ebenfalls volle Autobahnen. Zu den Problemstrecken zählen demnach Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Auf den bayerischen Autobahnen herrscht Enge: Bayern befindet sich im Transit-Streit mit Österreich.

Außerdem seien die Fernstraßen zu den Küsten von Italien, Frankreich und Kroatien teilweise überfüllt. Und auch der Verkehr in Richtung Nordeuropa werde beträchtlich sein. (dpa/kat)