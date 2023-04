Keine neuen Ferienwohnungen mehr auf Sylt – folgen andere Gemeinden dem Beispiel?

Die Nordseeinsel Sylt Anfang April 2023. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Sylt verbietet den Bau neuer Ferienwohnungen und will damit das Wohnungsproblem der Insel in den Griff bekommen. Könnten nun andere Gemeinden nachziehen?

Sylt – Das Urlaubsparadies Sylt hat ein Wohnungsproblem. Die Gemeinde beschloss deshalb Mitte März einen Baustopp für neue Ferienwohnungen, Gasthäuser und Pensionen. Damit will Sylt endlich das Ungleichgewicht von Ferien- und Dauerwohnungen in den Griff bekommen und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Denn es braucht nicht nur Touristen auf der Insel, sondern auch einheimische Arbeitskräfte. In anderen beliebten Touristenorten kennt man das Problem. Die Regierung des Urlaubslandes Portugal etwa reagiert mit Zwangsvermietungen auf die dortige Wohnungsnot.

Deshalb begrenzt Sylt touristisches Wohnen

Im Jahr 2020 waren von rund 11.340 Wohnungen in der Gemeinde Sylt 4.600 Ferienwohnungen. 2.900 Menschen hatten dort einen Nebenwohnsitz. Eine Schieflage, selbst für einen Ort, der vom Tourismus lebt. Denn für eine funktionierende Gemeinde brauche es auch Lehrer, Kassierer, Postboten und Krankenpfleger, wie der stellvertretende Bürgermeister Carsten Kerkamm (CDU) Focus Online sagte. Die einheimischen Arbeitskräfte müssten Wohnraum finden und sich das Leben auf der Insel auch leisten können, so der Politiker weiter.

Der nun beschlossene Baustopp soll das „Ort- und Landschaftsbild“ erhalten und die „Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ erfüllen, die unter steigenden Mieten leidet. Katrin Thies vom Sylter Bürgernetzwerk Merret reicht‘s für nachhaltigen Tourismus nannte den Beschluss laut NDR eine „historische, bahnbrechende Entscheidung“. Es sei das erste Mal, dass sich die Gemeinde Sylt dafür einsetzt, das touristische Wohnen zu begrenzen.

„Syltrifizierung ist kein Schicksal“: Könnten bald andere Gemeinden nachziehen?

Neben Sylt kennen auch andere Gemeinden in Deutschland die Probleme des überbordenden Tourismus. In Urlaubsorten an der Nord- und Ostsee sowie im Alpenraum finden Einheimische kaum bezahlbaren Wohnraum. Denn in der Hauptsaison bringt die kurzfristige Vermietung unterm Strich oft mehr Einnahmen als Dauervermietungen über das ganze Jahr. Diese Wohnungen stehen in der Nebensaison dann leer und fehlen dem lokalen Wohnungsmarkt.

Dem Beispiel Sylts könnten bald auch andere Gemeinden folgen, zumindest wenn es nach Birte Wieda ginge, der Gründerin des Bürgernetzwerks Merret reicht‘s. „Syltrifizierung ist kein Schicksal“, so Wieda in einer Mitteilung des Netzwerks. „Man kann dieser Entwicklung entgegentreten. Man muss es allerdings wollen.“ Gleichzeitig richtete sie sich an die Landesregierung in Schleswig-Holstein und forderte sie auf, für ein „wirksames Zweckentfremdungsgesetz“ zu sorgen, um die „Gesetzeslücke zur Fehlnutzung von Dauerwohnraum für uns alle zu schließen.“

Sylt ist dabei nicht die erste Gemeinde, die tätig wurde. Berchtesgaden gilt als Vorreiter, denn das bayerische Örtchen zog bereits im Jahr 2019 die Handbremse mit Maßnahmen gegen ungenutzten Wohnraum. Die Gemeinde verbot die Umwandlung von Haupt- in Nebenwohnsitze, das Ergebnis übertraf die eigenen Erwartungen: Die Anzahl der Zweitwohnungen sank laut Bürgermeister Franz Rasp (CSU) um rund 20 Prozent. Auch in Bayrischzell, Ruhpolding und Schönau am Königssee gibt es mittlerweile ähnliche Regelungen.

Deutschland fehlt günstiger Wohnraum – nicht nur in Tourismus-Hochburgen

In Deutschland fehlt günstiger Wohnraum allerdings nicht nur in touristischen Ballungszentren, sondern vor allem auch in Groß- und Universitätsstädten. Die Parteien sind sich indes nicht einig, wie sie das Wohnungsproblem lösen wollen. In Portugal hat man dazu nun eine Entscheidung getroffen. Das Land geht sein gravierendes Wohnungsproblem mit Zwangsvermietungen an und geht damit noch einen Schritt weiter als die deutsche Urlaubsinsel Sylt.

In dem rund 10,3 Millionen Einwohner zählenden westeuropäischen Land gibt es über 700.000 leerstehende Wohnungen, wie amtliche Schätzungen belegen. Während die Kauf- und Mietpreise in den Metropolen Lissabon und Porto fast so hoch sind wie in Deutschland, beträgt der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst nur 1.350 Euro, der Mindestlohn gar nur 760 Euro monatlich.

Portugal greift mit Zwangsvermietungen in Wohnungsmarkt ein

Das neue Programm der Regierung unter Ministerpräsident António Costa macht Zwangsvermietungen in Regionen mit höherer Bevölkerungsdichte möglich, wenn eine Wohnung länger als zwei Jahre leer steht. Das gab Costa am 30. März in einer Erklärung bekannt. Zudem sollen keine neuen Lizenzen zur Ferienvermietung mehr herausgegeben werden, die Mieten alter Verträge will Lissabon dauerhaft einfrieren und neue Mieterhöhungen auf zwei Prozent pro Jahr begrenzen.

Auch ist ein Ende des umstrittenen „Golden-Visa-Programms“ vorgesehen, das Nicht-EU-Bürgern ein Aufenthaltsrecht in Portugal gewährte, wenn sie in Immobilien investierten. Das Parlament muss dem Gesetz noch zustimmen. Portugal könnte dann das erste Land in Europa werden, in dem die Regierung mit Zwangsvermietungen auf die Wohnungsprobleme reagiert. (dpa/AFP/bme)