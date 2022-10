Jugendliche wollen nicht mehr fernsehen: So nutzen die Deutschen 2022 das Angebot an TV, Streaming und Co.

Von: Anna Lorenz

Wurden Heranwachsende einst ermahnt, vom vielen Fernsehen bekomme man viereckige Augen, wendet sich die Jugend 2022 von der Flimmerkiste ab. Ein Aus für Satellit und Kabel ist aber nicht zu befürchten.

München – Wer Lust auf einen Film hat, schaltet den Fernseher ein. Oder den Laptop. Oder das Smartphone. Nicht nur Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime stehen hoch im Kurs, auch das TV-Programm wird gerne genutzt. Doch wer schaut wie und wo am liebsten was?

TV in Deutschland 2022: Lineares Fernsehen überrascht – Vor allem bei öffentlich-rechtlichen Sendern

Wer heutzutage Werbepausen im Privatfernsehen aufmerksam verfolgt, wird feststellen: Das Angebot an alternativen Programmangeboten nimmt zu. Nicht nur bietet mittlerweile nahezu jeder TV-Sender eine Mediathek an, auch reine Internet-Streams wie DAZN oder Joyn erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Erstaunlich wirkt in diesem Zusammenhang, dass der klassische Weg, fernzusehen, in den letzten 20 Jahren aber keinen starken Abwärtstrend zeigt.

Das lineare Fernsehen, also die Hinnahme des Programms zu den Konditionen der Sender, steht überraschend gut da. Zwar sank der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2022 zufolge die tägliche Nutzung des Programms in den letzten zwei Dekaden bundesweit von 65 auf 56 Prozent. Allerdings bleibt die Gesamtausbeute für Satellit- und Kabel-TV hoch: 96 Prozent nutzen die Bezugswege zumindest ab und an. Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender werden deutlich öfter frequentiert (91 Prozent) als die dazugehörigen Mediatheken (51 Prozent). Inwiefern der Schlesinger-Skandal und die Turbulenzen um die gebührenfinanzierten Sender darauf Einfluss nehmen könnten, wird die Zukunft zeigen.

Fernseher, Laptop, Handy: Jugendliche setzen 2022 weniger auf die Flimmerkiste

Der Konsum der Programme wiederum ist mittlerweile über verschiedene Endgeräte möglich ist. So lässt sich eine TV-Sendung beispielsweise ebenso mit dem Fernsehgerät wiedergeben wie mit dem Laptop. Andererseits sind TV-Geräte heutzutage oftmals smart, können also auch Inhalte aus dem Internet abrufen und sind damit funktionsreicher als die ursprüngliche Flimmerkiste.

Die Ergebnisse des jährlichen Digitalisierungsberichts Video, die am Dienstag (18. Oktober) auf den Medientagen München vorgestellt wurden, beweist aber trotz der zusätzlichen Fähigkeiten die schwindende Beliebtheit des gängigen Flatscreens bei Jugendlichen. Die Erhebung, die zwischen April und Juni 2022 mit mehr als 6700 Leuten ab 14 Jahren telefonisch und online durchgeführt wurde, zeigt auf, dass nur mehr 64,5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen mindestens einmal im Monat das TV-Gerät nutzen. Bereits im August dieses Jahres belegte eine Studie ein steigendes Misstrauen Jugendlicher gegenüber den Medien. (askl)