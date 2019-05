Ferrari auf Autobahn geschrottet - der Schaden ist schwindelerregend

Offenbar wollte der Lkw-Fahrer auf die linke Spur wechseln, um ein anderes Auto auf die Autobahn auffahren zu lassen.

Welch eine verbreitete Unsitte! Dabei ist die StVO eindeutig: wer auf die Autobahn auffahren will, hat gefälligst eine ausreichende Lücke abzuwarten, zweckmäßigerweise zu Beginn der Beschleunigungsspur, damit noch Strecke bleibt, vor dem Einfädeln auf Autobahntempo zu beschleunigen.

Für überflüssige Gefälligkeiten, wie das Ausweichen des auf dem Hauptfahrstreifen Vorfahrtsberechtigten habe ich wenig Verständnis. Damit werden bloß neue Gefahren heraufbeschworen. Wenn sich jeder strikt an die Regeln der StVO hält, weiß am ehesten jeder, woran er ist, und kann sich darauf einstellen.

Stattdessen hat sich diese Unsitte bereits derart verbreitet, daß etliche Verkehrsteilnehmer zu glauben scheinen, sie hätten ein Anrecht, sich den Platz auf dem Hauptfahrstreifen zu erzwingen, wenn dem Vorfahrtsberechtigten dort noch Platz zum Ausweichen auf die Überholspur bliebe.

Also: Schluß mit diesem Höflichkeitsgetue im Straßenverkehr! Das schafft nur Verunsicherung und macht der allgemeinen Verkehrssicherheit den Garaus.