Waldbrand in griechischem Urlaubsparadies: Helikopter bei Löscharbeiten in Samos abgestützt

Von: Anna Lorenz

Im Westen der, bei Touristen beliebten, griechischen Insel Samos ist am Mittwoch, 13. Juli 2022, ein Waldbrand ausgebrochen. Im Rahmen des Löscheinsatzes kam es zu einem Helikopterabsturz.

Samos – Ein Waldbrand wütet seit dem Mittag des 13. Juli 2022 auf der griechischen Insel Samos. 14 Löschzüge, drei Löschflugzeuge und zwei Löschhubschrauber versuchten laut des Portals Samos Voice, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, bisher jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Der Brandherd liegt nahe des Ortes Paleochori im äußersten Westen der beliebten Ferieninsel in der Ägäis.

Waldbrand auf Samos: Lösch-Helikopter stützt ab – Ursache mittlerweile bekannt

Im Zuge der Bemühungen, dem Waldbrand Einhalt zu gebieten, wurde im Laufe des Tages der Absturz eines Lösch-Helikopters vermeldet. Der Hubschrauber war aus zunächst unbekannten Gründen ins Meer gestürzt. Mittlerweile konnte der rumänische Pilot, der griechischen Medien zufolge mit schweren Verletzungen in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde, gefunden werden. Zwei weitere Crewmitglieder hatte die griechische Küstenwache, wie der Staatssender ERT am Abend berichtete, nur noch tot bergen können.

Das vierte Besatzungsmitglied wird noch gesucht. Wie sich mittlerweile herausstellte, wollten die Rettungskräfte, mutmaßlich bestehend aus einem Rumänen, zwei Moldawiern und einem griechischen Übersetzer, im Meer Wasser aufnehmen, dann stürzte ihr Hubschrauber aus niedriger Höhe ab.

Waldbrand nicht nur auf Samos: Feuerwehr ruft für weite Teile Griechenlands Warnstufe aus

Die Flammen und gewaltigen Rauchwolken auf Samos waren von Weitem zu beobachten; mittlerweile wurden bereits vorsorglich zwei Ortschaften in der Gegend des Feuers evakuiert. Die Hitze und damit einhergehende Trockenheit in Europa machen jedoch auch dem Rest Griechenlands zu schaffen; am Dienstag, 12. Juli 2022, wurden binnen 24 Stunden landesweit 35 Waldbrände registriert.

Eine "sehr hohe Waldbrandgefahr" ließ die Feuerwehr nun für Donnerstag, 14. Juli 2022, die zweithöchste Warnstufe ausgegeben. Betroffen davon sind weite Teile der Ostägäis, sowie die Region Attika rund um Athen und die Inseln Euböa und Kreta. (askl)