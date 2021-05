Legendärer Ferrari F40 brennt ab: Hier geht ein Vermögen in Rauch auf

Trauriger Anblick

von Sebastian Oppenheimer schließen

Der Ferrari F40 gehört zu den legendärsten Supersportwagen, die je gebaut wurden. Nun ist eines der seltenen Exemplare in Japan komplett abgebrannt.

Hakone (Japan) – Es ist eine Glaubensfrage, ob man man Oldtimer und Supersportwagen in wohltemperierten Garagen wegschließt – oder, ob man so ein wertvolles Schätzchen auch mal auf der Straße ausführt. Autos sind schließlich zum Fahren da, kann man nun argumentieren. Das ist ohne Frage richtig – leider kann die Ausfahrt dann aber auch so traurig enden wie die eines Ferrari F40 in Japan. Der legendäre Supersportwagen – das letzte Fahrzeug, das unter der Führung des Firmengründers Enzo Ferrari (90, † 1988) entstand – ging in Flammen auf, wie 24auto.de berichtet. Den im Netz kursierenden Bildern und Videos nach zu urteilen, dürfte an dem Boliden definitiv nichts mehr zu retten sein. Die einzig positive Nachricht: Zumindest die beiden Insassen des Ferrari scheinen das Unglück unbeschadet überstanden zu haben.

Japanischen Medienberichten zufolge saß hinter dem Steuer des roten Ferrari F40 ein 62-jähriger Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau. Als die beiden auf der berühmten Straße Hakone Turnpike in der Präfektur Kanagawa unterwegs waren, habe der Fahrer plötzlich Rauch am Heck des Supersportwagens bemerkt. Also hielt der 62-Jährige an, um nach dem Problem zu sehen. Als er ausgestiegen sei, habe das Fahrzeug zu brennen begonnen. Der Mann und seine Begleiterin konnten sich jedoch in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen. Über die genaue Ursache des Feuers ist bislang nichts bekannt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.