Super-Löschflugzeug soll Flammen bekämpfen

Santiago de Chile - Das größte Löschflugzeug der Welt soll bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Chile helfen.

Die von Spendern in den USA bezahlte Maschine vom Typ Boeing 747-400 kam am Mittwoch in dem südamerikanischen Land an. Dort wurden durch die Trockenheit bereits Wälder und Felder auf einer Fläche von rund 1600 Quadratkilometern zerstört, was einer Fläche entspricht, die fast doppelt so groß ist wie die deutsche Hauptstadt Berlin. Die Maschine kann 72 000 Liter transportieren und soll sechs Tage im Einsatz sein.

„Wir kämpfen gegen das größte Waldbrand-Desaster unserer Geschichte“, hatte Präsidentin Michelle Bachelet gesagt, die wegen der Brände eine Reise zu einem Amerika-Gipfel in der Dominikanischen Republik abgesagt hat. Eine Chilenin, die in den USA lebt und mit dem Enkel des Gründers der US-Supermarktkette Walmart verheiratet ist, hatte über eine Stiftung den Einsatz des Löschflugzeugs ermöglicht, nachdem die nationale Forstbehörde in Chile nur drei kleinere Löschflugzeuge einsetzen kann, was für Kritik auch an der Regierung von Präsidentin Bachelet ausgelöst hatte. Bauern meinten, die Brände mit ihren Zerstörungen seien schlimmer als die Erdbeben, die Chile immer wieder heimsuchen.

dpa