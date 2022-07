Waldbrände wüten: Italien sperrt Autobahn und zwei Strände vorübergehend - Aufatmen in Frankreich

Von: Marc Dimitriu

Ganz Europa leidet unter einer heftigen Hitzewelle. Überall auf dem Kontinent lodern Waldbrände und halten die Feuerwehren in Atem. In Spanien sind schon Hunderte an den Folgen gestorben.

Update vom 21. Juli, 20.51 Uhr: Die italienische Feuerwehr ist nach wie vor im Einsatz gegen Waldbrände. Der Zivilschutz schickte Löschflugzeuge in zahlreiche Regionen, darunter die Ferieninseln Sardinien und Sizilien, sowie die Toskana und die Region Friaul-Julisch Venetien, die an Slowenien grenzt. Die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux haben sich dagegen etwas beruhigt. Sie seien fast unter Kontrolle, teilte die zuständige Präfektur dpa zufolge mit.

Waldbrände könnten Rekordfläche verbrennen: „Situation ist noch schlimmer als erwartet“

Update vom 21. Juli, 16.51 Uhr: Die Europäische Union hat Sorge, dass die in Europa lodernden Waldbrände eine Rekord-Dimension erreichen könnten. Die aktuell lodernden Waldbrände in Südeuropa könnten das verheerende Jahr 2017 womöglich übertreffen. Zu dieser Einschätzung kommt das Europäische Waldbrandinformationssystem (Effis). Demnach wurde bislang mehr Fläche vernichtet als im gesamten Jahr 2021.

Effis zufolge versengten in der Europäischen Union seit Jahresbeginn 517.881 Hektar. Das entspricht etwa mehr als zweimal der Fläche des Saarlands. „Die Situation ist noch schlimmer als erwartet“, sagte Effis-Koordinator Jesús San Miguel der Nachrichtenagentur AFP.

Er befürchtet, dass die Waldbrände bei fortsetzendem Trend noch mehr Fläche verbrennen als 2017 - dem bislang schlimmsten Jahr seit Beginn der Effis-Aufzeichnungen. Damals waren 990.000 Hektar zerstört worden.

Waldbrände an Frankreichs Atlantikküste „fast unter Kontrolle“

Update vom 21. Juli, 14.29 Uhr: Gute Nachrichten aus Frankreich: Die heftigen Waldbrände an der Atlantikküste südlich von Bordeaux sollen „fast unter Kontrolle“ sein. Das teilte die zuständige Präfektur auf Twitter mit. Demnach haben sich die Feuer in Landiras und La Teste-de-Buch kaum ausgebreitet. Wiederaufflammende Brände konnten von den Feuerwehren eingedämmt werden.

Die Waldbrände in der Region lodern seit mehr als einer Woche und zerstörten bereits mehr als 20.000 Hektar Land.

Waldbrände bringen Gastanks in der Toskana zum Explodieren

Update vom 21. Juli, 12.08 Uhr: Regionalpräsident Eugenio Giani hat erklärt, dass in der Toskana in der Nacht zum Mittwoch (20. Juli) mehrere Gastanks während der Waldbrände in der Gemeinde Massarosa bei Lucca explodiert sind. Diese stehen oft in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern. Über 100 Feuerwehrleute sind am Donnerstag (21. Juli) in dem Gebiet im Einsatz. Unterstützung erhalten sie aus der Luft von drei Löschhubschraubern und drei Canadair-Löschflugzeugen. Behörden gaben bekannt, dass in den verschiedenen Orten der Gemeinde bislang etwa 570 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden sind.

Durch starke Winde hatte sich der seit einigen Tagen dort lodernden Waldbrand am Mittwoch wieder ausgebreitet. Insgesamt seien knapp 870 Hektar bereits von den Flammen betroffen, hieß es in der beliebten Urlaubsregion von offizieller Seite. Aus ganz Italien gingen 25 Anfragen für Unterstützung durch Löschflugzeuge beim Zivilschutz ein. Die Behörde entsandte ihre Flieger in zahlreiche Regionen, darunter auch die Ferieninseln Sardinien und Sizilien sowie die Toskana und Friaul-Julisch Venetien.

Waldbrände in Italien: Autobahn und zwei Strände vorübergehend gesperrt

Update vom 21. Juli, 9.56 Uhr: In Italien sind mehrere Regionen von schweren Waldbränden betroffen. Auch Friaul-Julisch Venetien im Nordosten des Landes kämpft gegen die Flammen. Am Dienstag und Mittwoch (19./20. Juli) musste Autobahnbetreiber Autovie Venete die A4 in Fahrtrichtung Triest zwischen Redipuglia und Sistiana komplett sperren. Mitarbeiter der dortigen Mautstellen mussten vor den Auswirkungen der Brände in Sicherheit gebracht werden. Der Urlaubsverkehr kam zum Erliegen, große Staus waren die Folge.

Hubschrauber fliegen Löscheinsätze in der Nähe von Triest (Italien), wo ein großer Waldbrand wütet. © Luka Dakskobler/dpa

Auch der Bahnverkehr musste gestoppt werden. Die Strecke von Venedig nach Triest konnte zwischen der Hafenstadt Monfalcone und Duino Aurisina nicht mehr befahren werden. Reisende konnten den Bahnhof Triest nicht mehr erreichen. Dichte Rauchwolken bildeten sich über dem beliebten Urlaubsort Grado am Golf von Triest, die durch einen Brand im nahegelegenen Monfalcone verursacht worden waren. Zwei Strände in Grado mussten zwischenzeitlich gesperrt werden.

Waldbrände in Frankreich, Portugal und Italien: Mehrere Todesopfer und hunderte Verletzte

Update vom 20. Juli, 23.00 Uhr: Die Lage am Mittwoch (20. Juli) war in den südeuropäischen Ländern auch weiterhin dramatisch. An der südfranzösischen Atlantikküste kämpft die Feuerwehr bereits seit mehr als einer Woche gegen zwei große Waldbrände. In Portugal mussten am Mittwochvormittag, wie der Zivilschutz ANEPC mitteilte, 1200 Einsatzkräfte den Kampf mit insgesamt 25 größeren und kleineren Waldbränden aufnehmen.

Wegen der Brände der vergangenen Tage mussten nach Angaben des ANEPC 1055 Menschen ihre Siedlungen verlassen, es habe mindestens 3 Tote und 223 Verletzte gegeben, 6 davon Schwerverletzte. In der italienischen Toskana kämpften mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa wurden evakuiert. Einige Gas-Tanks seien explodiert, twitterte Regionalpräsident Eugenio Giani am Mittwochmorgen.

Grenzregion zu Italien: Dörfer in Slowenien evakuiert

Update vom 20. Juli, 21.00 Uhr: Mehrere hundert Feuerwehrleute haben am Mittwoch (20. Juli) im Westen Sloweniens einen Waldbrand bekämpft, der möglicherweise der schlimmste Brand in der Geschichte des Landes werden könnte. Das Feuer war am Vortag im bewaldeten Karst ausgebrochen, wo die Vegetation durch die starke Hitze ausgetrocknet gewesen war. In der Region nahe der Grenze zu Italien wurden am Mittwochnachmittag, im Laufe dessen der Wind die Flammen weiter angefacht hatte, in mehreren Gemeinden Alarmsirenen ausgelöst und nach Angaben der Rettungskräfte einige Dörfer evakuiert.

„Es wird uns niemals gelingen, das Feuer binnen eines Tages einzudämmen“, prognostizierte Srecko Sestan vom Zivilschutz der Nachrichtenwebsite N1 zufolge, „Hoffen wir, dass es nicht zum Schlimmsten in der Geschichte wird.“

Der Brand in Slowenien wütet in der Region Karst, nahe der italienischen Grenze. © IMAGO / Italy Photo Press

Anhaltende Feuer bei Bordeaux: Macron besucht Opfer in Frankreich

Update vom 20. Juli, 19.10 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchte nun das Waldbrandgebiet an der südfranzösischen Atlantikküste. Mehr als eine Woche toben südlich von Bordeaux bei La-Teste-de-Buch und bei Landiras nun schon zwei große Waldbrände. Die Flammen zerstörten mehr als 20.600 Hektar Land, insgesamt mussten rund 36.750 Menschen präventiv evakuiert werden. Macron zufolge sind die Einsatzkräfte mittlerweile dabei, das Feuer bei La-Teste-de-Buch in den Griff zu bekommen. Es werde aber mehrere Wochen dauern, bis die Lage sich stabilisiere.

Sandrune Carella (l.), Besitzerin des Campingplatzes Pyla, der bei dem jüngsten Waldbrand niedergebrannt ist, umarmt Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, bei seinem Besuch in La-Teste-de-Buch. © picture alliance/dpa/AP Pool | Bob Edme

Für die Zukunft sieht der Präsident einiges an Verbesserungsbedarf. „Die Nutzung des Walds war nicht gut“, sagte Macron, das habe die Arbeit der Einsatzkräfte erschwert. Verbrannte Flächen sollten schnell wieder bepflanzt werden, allerdings sei auf bessere Prävention hinsichtlich weiterer Brände zu achten. Man brauche etwa Waldwege, die gepflegt würden, die Arbeit der Sicherheitskräfte müsse besser an den Klimawandel angepasst sein. Bei seinem Besuch in der stark von den Waldbränden getroffenen Gironde dankte Macron auch den Feuerwehrleuten und traf auch Betreiber, deren Campingplätze vom Feuer zerstört wurden.

Waldbrände in Europa: Beliebtes Wandergebiet betroffen

Update vom 20. Juli, 16.41 Uhr: Die Waldbrände im Nordosten Italiens haben sich nun auch auf das slowenische Karstgebiet ausgeweitet. Die Bewohner der grenznahen Dörfer Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu and Nova Vas wurden am Mittwoch in Sicherheit gebracht, berichtete das Nachrichtenportal „24ur.com“. 600 Feuerwehrleute und Helfer waren im Kampf gegen die Flammen im Einsatz, teilte Srecko Sestan, der Kommandant des slowenischen Zivilschutzes, mit.

Drei Häuser gerieten in Brand, fünf Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen, hieß es weiter. Im slowenischen Karst haben die Einsatzkräfte mehrere Brandherde zu bekämpfen. Die Löscharbeiten werden durch die starke Rauchentwicklung erschwert. Italien half dem Nachbarland am Mittwoch mit zwei Löschflugzeugen und zwei Helikoptern aus.

Der Karst (slowenisch: Kras) ist ein Hochplateau im Westen Sloweniens, das durch Wälder, Wiesen, unterirdische Flüsse und Höhlen geprägt ist. Er ist vor allem bei Wanderern beliebt.

Sommerhitze in Spanien: Temperaturen sorgen für über 500 Tote

Update vom 20. Juli, 15.17 Uhr: Die Hitzewelle in Europa sorgt für immer mehr Tote. In Spanien sind nach Regierungsangaben bereits hunderte Menschen ums Leben gekommen. Infolge der fast zehntägigen Hitzeperiode seien „mehr als 500 Menschen“ gestorben, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch unter Verweis auf Daten zur Übersterblichkeit eines öffentlichen Gesundheitsinstituts.

Vorläufigen Daten des spanischen Wetterdienstes zufolge war die Hitzewelle zudem die intensivste, die jemals in Spanien gemessen wurde. Sie dauerte von 9. bis 18. Juli und bescherte den Spanierinnen und Spaniern Temperaturen von über 45 Grad.

Mit 4,2 Grad habe sie die „stärkste Temperaturanomalie“ seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1975 aufgewiesen, sagte Aemet-Sprecherin Beatriz Hervella. Die Temperaturanomalie beschreibt die Abweichung von Temperatur-Mittelwerten und verdeutlicht die Intensität von Hitzewellen. Hervella zufolge war es auch die drittlängste Hitze-Episode Spaniens. Nur 2015 (26 Tage) und 2003 (16 Tage) litt das Land noch länger unter sehr hohen Temperaturen. Die jüngste Hitzewelle könnte ihren Vorgängern aber noch den Rang ablaufen.

Sie war zwar am Montag für beendet erklärt worden, allerdings sind die Temperaturen seitdem nur geringfügig gesunken. Die Aemet könnte deshalb im Nachhinein erklären, dass die Hitzewelle nach wie vor andauert. Wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen waren seit vergangener Woche im ganzen Land massive Brände ausgebrochen. In der Provinz Zamora kamen dabei ein Feuerwehrmann und ein Schäfer ums Leben.

Großbrand bei Athen teilweise unter Kontrolle

Update vom 20. Juli, 13.05 Uhr: Der Großbrand im Nordosten Athens ist mittlerweile zum Teil unter Kontrolle gebracht worden. Entwarnung könne aber nicht gegeben werden. „Die Lage ist etwas besser“, sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Ioannis Artopoios, im griechischen Nachrichtensender Skai. Die Einsatzkräfte versuchten nun, die zahlreichen Brandherde „einzukreisen“, um sie dann vollständig zu löschen, fügte er hinzu. Nach wie vor sind zahlreiche Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz.

Waldbrände nahe Athen: Feuerwehr kämpft mit Hubschraubern gegen Flammen. © IMAGO/Sotiris Dimitropoulos / Eurokinissi

Feuerwehr kämpft in Südfrankreich gegen zwei große Waldbrände

Update vom 20. Juli, 12.19 Uhr: An der südfranzösischen Atlantikküste kämpft die Feuerwehr bereits seit mehr als einer Woche gegen zwei große Waldbrände. Auch in der Nacht zum Mittwoch breiteten die Flammen sich weiter aus, allerdings lediglich um 300 Hektar, wie die für die Gironde zuständige Präfektur mitteilte. Insgesamt verbrannten bei Landiras und Teste-de-Buch südlich von Bordeaux 20.600 Hektar Land. Das ist etwas weniger als die Fläche des Stadtgebiets von Stuttgart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Mittwoch vor Ort erwartet.

Unterdessen machen bei heftigen Winden und lokaler Trockenheit Feuer auch in anderen Landesteilen Frankreich zu schaffen. In der Bretagne verbrannten mehr als 1700 Hektar bei einem großen Waldbrand bei Brasparts. Hunderte Menschen wurden vor dem Feuer in Sicherheit gebracht.

Extreme Hitzewelle: Waldbrände wüten in ganz Europa

Erstmeldung vom 20. Juli 2022:

Athen - Die Hitzewelle in Europa nimmt kein Ende. Vielerorts herrschten in den vergangenen Tagen sogar Temperaturen bis zu 40 Grad. Die Trockenheit und Dürre sorgt für zahlreiche Waldbrände, vor allem in Südeuropa. Nahe der griechischen Hauptstadt Athen mussten wegen heftiger Waldbrände hunderte Menschen evakuiert werden. Die Bekämpfung der Brände sei aufgrund starker Winde aus wechselnden Richtungen besonders schwierig, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr am Mittwoch, dem 20. Juli

Waldbrände bedrohen Ortschaften nahe Athen - Feuerwehr kämpft gegen 117 Waldbrände in Griechenland

Rund 500 Feuerwehrleute, 120 Löschfahrzeuge, drei Flugzeuge und vier Helikopter waren am Morgen des 20. Juli im Einsatz, um zu verhindern, dass die am Dienstagnachmittag ausgebrochenen Brände auf die Ortschaften Penteli, Pallini, Anthousa und Gerakas übergreifen.

In ganz Griechenland war die Feuerwehr wegen 117 Waldbränden im Einsatz. Die Regierung berief eine Kriseneinheit ein und bat andere europäische Staaten um Unterstützung. In Athen wurden Teile der Ringstraße um die Stadt für den Verkehr gesperrt, wie der Betreiber auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Zu den in der Hauptstadtregion vorsorglich evakuierten Gebäuden zählen neben Wohnhäusern eine Kinderklinik und das Nationale Observatorium in Athen.

Laut einem Bericht des Fernsehsenders ERT liegen bisher keine Erkenntnisse über Verletzte vor. Medienberichten zufolge tötete sich ein 80-jähriger Mann aus Verzweiflung selbst. „Die Glut ist vom Himmel gefallen, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte ein älterer Bewohner des Vororts Anthousa im TV-Sender ERT.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.

Hitzewelle in Europa: Zahlreiche Waldbrände in Italien - Gas-Tanks explodiert

Auch Italien ist stark betroffen. In der Toskana haben am Mittwoch mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca gekämpft. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Auf einem Video aus der Nacht war zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung loderten. Einige Gas-Tanks seien explodiert, twitterte Regionalpräsident Eugenio Gianin. Einige Seiten der Brand-Front hätten sich wegen starker Winde ausgedehnt. Der Einsatz läuft bereits seit vergangenem Sonntag.

Italien, Massarosa: Die italienische Feuerwehr ist bei einem Waldbrand im Einsatz. Laut des toskanischen Zivilschutzes hätten die Nacht über Winde aus Nordosten die Flammen weiter angetrieben. © Vigili del Fuoco/dpa

Auf den Ferieninseln Sizilien und Sardinien herrscht örtlich eine erhöhte, mitunter auch die höchste Waldbrand-Warnstufe. Die Feuer breiten sich wegen der seit geraumer Zeit anhaltenden Trockenheit oft schnell aus und werden von Winden angefacht. Hinter den Bränden stecken oft fahrlässiges Verhalten von Menschen oder Brandstiftung.

Auch an der italienisch-slowenischen Grenze gingen die Löscharbeiten wegen eines Waldbrandes am Mittwoch weiter. Laut Feuerwehr war ein Gebiet in der Gemeinde Doberdò, südlich von Görz (Gorizia) betroffen. Die Lage bessere sich den Rettungskräften zufolge.

Hitzewelle in Europa: Nicht nur Süden betroffen - Waldbrände bei London nach heißestem Tag in der Geschichte

Aber nicht nur der Süden ist betroffen, auch in Deutschland lodern zahlreiche Feuer. Teilweise von Feuerteufeln, wie in Bayern, gelegt. Und sogar im als kühl und regnerisch geltenden England brennt es. Bei Löscharbeiten am heißesten Tag in der Geschichte Großbritanniens sind in London mindestens 16 Feuerwehrleute verletzt worden. Zwei Einsatzkräfte wurden vorübergehend in Kliniken behandelt, wie der stellvertretende Feuerwehrchef der britischen Hauptstadt, Jonathan Smith, am Mittwoch dem Sender Times Radio sagte. Die Feuerwehr habe unter beispiellosen Bedingungen gearbeitet. Es habe mehr als 1000 Notrufe gegeben, davon die allermeisten wegen der Hitze. Smith warnte trotz der deutlich niedrigeren Temperaturen am Mittwoch vor weiteren Feuern. Der Boden sei noch immer völlig ausgetrocknet.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach vom arbeitsreichsten Tag für die Feuerwehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem zwei Großbrände im Osten Londons sorgten für Aufsehen. Am Vortag waren erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen mehr als 40 Grad Celsius in Großbritannien gemessen worden. (md mit dpa/AFP)