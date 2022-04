Frachter sinkt samt 85 seltenen Lamborghinis auf den Grund des Atlantiks - Hersteller eilt Kunden nun zu Hilfe

Von: Marc Dimitriu

Auf diesem von der portugiesischen Marine zur Verfügung gestellten Bild ist der brennende Frachter Felicity Ace auf dem Atlantik südlich der Azoren zu sehen. © ---/Marinha Portugal/dpa

Nach einem Brand sank der Frachter „Felicity Ace“, der tausende Neuwagen geladen hatte, im Atlantik. Der Auto-Hersteller Lamborghini will nun seinen Kunden schnellen Ersatz liefern.

Lissabon - Für viele Lamborghini-Kunden geht das Drama des gesunkenen Frachters „Felicity Ace“ glimpflich aus. Das Schiff mit rund 4000 deutschen Autos an Bord ging am 16. Februar mitten auf dem Atlantik in Flammen auf, nachdem im Laderaum ein Feuer ausgebrochen war. Der 200 Meter lange Frachter hatte am 10. Februar im niedersächsischen Emden abgelegt und war unterwegs nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island, wo das Schiff am 23. Februar eigentlich einlaufen sollte.

Frachter mit tausenden Neuwagen sinkt nach Brand im Atlantik - 85 Lamborghinis darunter

Die 22 Besatzungsmitglieder wurden von der portugiesischen Luftwaffe noch am selben Tag in Sicherheit gebracht. Anschließend trieb der Frachter eine Woche lang im Atlantik. Volkswagen hatte auf Anfrage bestätigt, dass das Schiff Neuwagen der VW-Gruppe transportierte. Medienberichten zufolge waren auch einige Porsches, Bentleys und Lamborghinis an Bord. Bei einem Abschleppversuch versank das Schiff dann am 1. März im Atlantik. Doch für die Käufer der Lamborghinis gibt es nun gute Nachrichten.

„Von uns waren immerhin 85 Neuwagen an Bord“, sagte Lamborghini-CEO Stephan Ernst Winkelmann gegenüber dem Business Insider. „Das ist schon eine beträchtliche Anzahl für einen kleinen Hersteller wie Automobili Lamborghini“. Wie das Magazin weiter berichtet, habe die VW-Tochter aus Sant’Agata Bolognese weltweit insgesamt 8405 Neuwagen im Jahr 2021 ausgeliefert. Somit sind etwa ein Prozent der jährlich ausgelieferten Wagen mit der „Felicity Ace“ auf den Grund des Atlantiks gesunken.

Lamborghini-CEO verspricht Käufern Ersatz noch in diesem Jahr

„Wir haben den Kunden unserer nordamerikanischen Handelspartner mitgeteilt, dass alle 85 bestellten Autos nun nochmals gebaut und sogar in diesem Jahr ausgeliefert werden“, erklärte Winkelmann weiter. Das wird jedoch nicht leicht zu vollbringen sein, da die Lamborghini-Produktion auf Festbestellungen setzt und im Moment noch auf mehr als ein Jahr ausgebucht ist.

Der Gesamtschaden soll Experten zufolge rund 250 Millionen Euro betragen. Dem Bericht des Business Insider nach hätten allein die 85 Lamborghinis einen Wert von mindestens 30 Millionen Euro. Darunter sollen auch mehrere Topmodelle gewesen sein. Lamborghini-CEO Winkelmann beruhigte aber auch die Käufer dieser Exemplare: „Selbst Ersatz für jene 15 Exemplare der letzten Auflage vom Aventador, also aus der ‚Ultimae’-Serie, die versunken sind, gelangt noch nach Übersee“. (md mit dpa)