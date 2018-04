Gebäude in Flammen: Feuer am Marktplatz von Wismar verursacht enormen Schaden

Auf dem Marktplatz von Wismar ist am Freitagabend ein Gebäude in Brand geraten. Der Schaden ist enorm.

Wismar - Beim Brand eines Gebäudes auf dem Marktplatz von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend aus und setzte den Dachstuhl in Brand. Verletzte gab es nicht.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Haus war vom Einsturz bedroht. Wie es zu dem Brand kam, stand zunächst noch nicht fest.

dpa

Rubriklistenbild: © Marcel Kusch/dpa (Symbolbild)