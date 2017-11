Feuerball rast über Süddeutschland hinweg - das könnte der Grund sein

Ein helles, sich schnell bewegendes Licht am Abendhimmel hat am Dienstag zahlreiche Menschen in Süddeutschland zum Staunen gebracht.

Stuttgart - Was war das? In ganz Süddeutschland beobachteten Menschen gegen 17.45 Uhr ein helles, grünes Licht am Abendhimmel. Offenbar raste ein Meteor in die Erdatmosphäre, vermuten viele. Noch ist völlig unklar, ob es irgendwo einen Einschlag gab oder ob der Himmelskörper vollständig verglüht ist.

Mitte November sind alljährliche viele Sternschnuppen zu sehen

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu den Leoniden: Die Leoniden bilden einen Meteorstrom, der alljährlich im November zu beobachten ist. Sein Ursprung ist der Komet Tempel-Tuttle, der auf seiner Umlaufbahn um die Sonne Bruchstücke verliert. Diese verglühen dann insbesondere Mitte November in der Erdatmosphäre, sichtbar als Sternschnuppen. Das Aktivitätsmaximum ist in der Regel in der Nacht vom 17. auf den 18. November zu beobachten.

Astronomen nennen solche Feuerkugeln, also ein besonder heller Meteor, „Bolide“. Sie sind größer und heller als „normale“ Sternschnuppen.

Auf Twitter beschreiben viele ihre Beobachtung - und auch die erste und bisher einzige Videoaufnahme des Himmelsspektakels findet sich dort. Sie stammt von der Feuerwehr Höchen, die zur saarländischen Stadt Bexbach gehört. Man sieht ein grünes Licht am Himmel vorbeirasen:

sehr heller Feuerball heute um 17:46 Uhr bei Mannheim. Gleißend gelbroter Schweif. Wunderschön — Moniggl (@Moniggl) 14. November 2017

Ich habe die #sternschnuppe bzw. das seltsame leuchtende Ding um 17:47 Uhr in der Innenstadt von #stuttgart gesehen, habe es für eine verfrühte Silvesterrakete gehalten und mich über den ausbleibenden Knall gewundert. Bitte Akte-X-Musik einspielen. — Hans-Christian Holz (@zielistdieinsel) 14. November 2017

Haben den Boliden über #heilbronn auch gesehen - direkt über dem Zentrum. Toller Anblick! #sternschnuppe — Daniel Zsebedits (@danielzsebedits) 14. November 2017

Auf der Seite der „International Meteor Organization“ sind bislang 629 Meldungen (Stand 6.50 Uhr, Mittwoch) über Sichtungen des Objektes am Dienstag eingegangen. Sie erstrecken sich von Westfrankreich, über die Schweiz, ins Saarland, Baden-Württemberg bis Hessen. Auch in Bayern gab es Sichtungen. Bei den meisten Meldungen ist der Zeitraum 17.44 bis 17.50 Uhr angegeben.

Das von vielen Menschen beobachtete helle Licht am Himmel über Süddeutschland am Dienstagabend war nach Einschätzung eines Experten eine große Sternschnuppe. „Möglicherweise war sie eine frühe Leonide“, sagte Axel Quetz vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg am Mittwoch. „Der in die Erdatmosphäre eingetretene Himmelskörper könnte die Größe einer Faust oder eines Fußballs gehabt haben.“ Das Objekt dürfte vollständig verdampft sein.

„Ein Feuerball dieser Größe und Helligkeit kommt über Deutschland alle ein bis zwei Monate vor“, sagte Quetz. Die meisten blieben allerdings unbemerkt, aufgrund des Wetters oder, weil sie sie zu hellen Tageszeiten auftreten. Der jährliche Sternschnuppenstrom der Leoniden erreicht in der Nacht von Freitag auf Samstag seinen Höhepunkt.

