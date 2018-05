Feuerhölle in Rostock: Schockierende Bilder aus Norddeutschland

Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Rostock ist ein riesiger Plastikmüllhaufen in Brand geraten.

Rostock - Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Rostock ist ein riesiger Plastikmüllhaufen in Brand geraten. Eine große tiefschwarze Rauchwolke war am Mittwochnachmittag weithin sichtbar. Über die Brandursache gab es zunächst keine Informationen, wie ein Stadtsprecher sagte.

+ Die Rauchwolke war auch in einigen Kilometern Entfernung noch deutlich zu sehen. © dpa / Bernd Wüstneck Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei Lagerhallen habe verhindert werden können. Verletzt worden sei bei dem Großbrand niemand. Das Umweltministerium riet Anwohnern, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen vorsichtshalber verschlossen zu halten. Der Plastikmüllhaufen war 1000 Kubikmeter groß - das entspricht der Größe von fast einem halben olympischen Schwimmbecken.



dpa