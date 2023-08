Keine Rettungsgasse: Deutsches Ehepaar stirbt auf A8 in Österreich – Feuerwehr zeigt das fatale Video

Von: Marcus Giebel

Ein Verkehrsunfall auf der A8 in Österreich kostet zwei Menschenleben. Das Unglück um das deutsche Ehepaar gibt Rätsel auf.

Ort im Innkreis – Ein deutsches Ehepaar ist am Wochenende auf der A8 in Österreich ums Leben gekommen. Der Verkehrsunfall wurde nur durch Zufall entdeckt. Dieser ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Innkreisautobahn bei Ort im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) und sorgt mittlerweile für viel Fassungslosigkeit. Denn ein Video zeigt, wie Autofahrer den Rettern den Weg versperrten.

Deutsches Paar stirbt in Österreich: Wrack bleibt nach Unfall zunächst unentdeckt

Das Auto des Paares mit türkischen Wurzeln war offenbar in Richtung Deutschland unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der Wagen über einen gesperrten Parkplatz neben der Autobahn und hob dort an einer zur Absperrung aufgestellten Betonleitplanke ab. Daraufhin prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum, der Motorraum wurde komplett zerstört.

Was das Unglück zusätzlich verschlimmerte: Das Wrack war von der Autobahn aus nicht zu sehen, weshalb zunächst kein anderer Verkehrsteilnehmer auf den Unfall aufmerksam wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der 77-jährige Fahrer bei dem Aufprall tödliche Verletzungen. Seine 69-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt. Ihr gelang es, sich aus dem Wrack zu befreien und zum Pannenstreifen zu kriechen.

Dort bemerkte eine Autofahrerin das Unfallopfer. Sie hatte lediglich auf dem Pannenstreifen angehalten, weil sie zuvor von einem anderen Fahrzeug mit Anhänger touchiert worden war und deshalb die Polizei verständigen wollte. Im Rückspiegel sah sie die Schwerverletzte auf einer Wiese und alarmierte die Rettungskräfte. Unter anderem fünf Feuerwehren kamen zum Unfallort.

Rätsel um tödlichen Unfall: Genauer Zeitpunkt des Unglücks nicht bekannt

Die herbeigerufenen Helfer entdeckten das Unfallauto und den toten Fahrer. Seine Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch in der Nacht auf Sonntag ihren schweren Verletzungen.

Fraglich ist für die Ermittler, wie lange der Unfall vor der Entdeckung durch die Frau unbemerkt geblieben war. Dazu sagte eine Polizeisprecherin: „Wir wissen nicht, wann sich der Unfall ereignet hat.“

Autos blockieren Anfahrt der Feuerwehr: Erhebliche Probleme bei der Bildung der Rettungsgasse

Zum Einsatz gerufen wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Ort im Innkreis, die auf Facebook ihre erschwerte Anfahrt dokumentierte. Denn die im Stau befindlichen Fahrer taten sich schwer damit, mit ihren Autos eine Rettungsgasse zu bilden. Im Video ist zu sehen, wie ein Feuerwehrmann in Uniform vor dem Fahrzeug geht, um die Autos an die Seite zu scheuchen, der Einsatzwagen kommt entsprechend nur langsam voran. Ihr Einsatz verzögerte sich so um Minuten, die möglicherweise zur Rettung des Paares entscheidend waren.

Wie die besagte Feuerwehr, die in ihrem Post auch ein Rettungsgassen-Lehrvideo verlinkte, weiter berichtete, bestand ihre Aufgabe in der Bergung des Verstorbenen sowie anschließenden Brandschutzmaßnahmen.

