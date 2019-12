Hündin stirbt in den Armen ihres Herrchens - Grausame Szene erschüttert geht viral

Eine Pfote liegt auf der Schulter - ein Junge drückt sein Gesicht liebevoll an die Hundeschnauze. Fotos von einer sterbenden Hündin gehen im Netz viral. Die Aufnahmen haben eine klare Botschaft.

Fotos von einer sterbenden Hündin kursieren im Internet und schlägt hohe Wellen.

Die erschütternden Aufnahmen hat eine Frau aus Argentinien auf Facebook gepostet.

Die Boxer-Hündin ist offenbar aus Panik und Angst gestorben.

Esquel - Antonella M. aus Argentinien musste ihrem Sohn dabei zu schauen, wie er ihre sterbende Hündin Magui in den Armen hielt. Draußen auf der Straße wurde dagegen ausgelassen gefeiert.

Hündin stirbt an Panik-Attacke

Die Boxerhündin hatte eine Panik-Attacke, nachdem in der Nähe der Wohnung Feuerwerk und Böller gezündet worden waren. Der Krach hatte die ältere Hündin zu tiefst erschreckt. Antonella und ihr Sohn bemühen sich verzweifelt. Kein Tierarzt in der argentinischen Stadt Esquel ist zu erreichen. Der junge Mann versucht die Hunde-Dame zu beruhigen. Er umarmt sie, legt sich zu ihr, redete auf sie ein - doch Magui stirbt.

„Sie war unser geliebtes Maskottchen“

Die Fotos von diesem tragischen Moment hat Antonella M. auf Facebook gepostet. „Sie war unser geliebtes Maskottchen. Sie hieß Magui und ist vorhin gestorben. Sie war alt und sie hatte Angst vor Feuerwerk. Wir wussten nicht, wohin mit ihr. Während andere Spaß hatten, hat sie sehr gelitten. Sie hatte einen Anfall und wir riefen alle Tierärzte Esquels an, damit sie uns helfen, aber keiner kam uns zu Hilfe. Die Hündin starb in den Armen meines älteren Sohnes, der mich anflehte, dass ich nochmal alle anrufen soll, während ich versuchte, irgendwen zu kontaktieren… Jetzt weinen wir.“

Ihr Herz und das ihrer Söhne sei gebrochen, schreibt sie weiter. Die Trauernde bittet um zwei Dinge: Bitte keine Pyrotechnik und das Tierärzte Notfalleinsätzen machen sollten.

Das Posting wurde von der gemeinnützigen Tierschutzgruppe "Amigos delos Animales Esquel" weiterverbreitet.

Böller und Feuerwerk - Tödliches Risiko für Hunde?

Feuerwerk und Böller sind für Tiere purer Stress. Hundebesitzer wissen, wie heftig manche Tiere unter der Knallerei leiden. Die Geschichte aus Argentinien ist dramatisch. Das Online-Portal Mimikama das sich mit Falschmeldungen im Internet beschäftigt, wollte wissen, ob ein Hund tatsächlich an eine tödliche Panik-Attacke erleiden kann.

Eine Tierärztin aus dem Team schließt es demnach nicht aus, dass ein Hund vor Angst sterben könnte. Allerdings vermutete die Ärztin, dass bei der Hündin wohl andere gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise ein Herzleiden, vorgelegen haben.

Grusel-Clowns sorgten in Deutschland vor ein paar Jahren für Angst und Schrecken. Sie erinnern sich vielleicht. Einige Opfer verspürten Todesangst. Bei Merkur.de* erklärt ein Psychologe, was Grusel-Clowns in manchen Menschen auslösen können.

