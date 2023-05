Sportwagenfahrer verliert die Nerven: Ferrari-Treffen bei Kitzbühel endet in Fiasko

Von: Johannes Welte

Der Ferrari liegt nach dem Unfall halb im Bankett © ZOOM.TIROL

Ein Ferrari-Treffen in einem Luxushotel in Kirchdorf bei Kitzbühel (Tirol) endete am Samstag in einem Fiasko. Als ein 63-Jähriger die Vorfahrt missachtete, krachte es heftig.

Kitzbühel - Als gerade eine Parade von Sportwagen die Einfahrt des Hotels zur Bundesstraße verlassen wollte, fuhr ein Ferrarifahrer (63) aus Niederösterreich aus der Ausfahrt aus einem Fünf-Sterne-Hotel auf die Loferer Straße - die Bundestraße B178. Auf dem Beifahrersitz des roten Boliden saß eine 66-jährige Beifahrerin.

Auch andere Ferraris wollten hinter dem 63-Jährigen auf die Bundesstraße, offenbar verlor der Mann die Nerven und gab Gas. Auf der B173 war aber ein Autofahrer (42) unterwegs, es kam zum Unfall, der Honda rammte den Ferrari. Der Aufprall war so heftig, dass das Hinterrad des Ferrari abgerissen wurde und der Sportwagen in einer angrenzenden Wiese landete.

Die 66-Jährige Beifahrerin im Ferrari sowie der 42-jährige Honda-Fahrer wurden leicht verletzt, auch der Kleinwagen wurde schwer beschädigt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme im Bereich der Einfahrt nur einspurig befahrbar. Da ging dann nichts mehr schnell voran.

