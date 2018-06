Nachbar wollte ihn noch löschen: Mann verbrennt sitzend auf Gartenstuhl

Ein tragisches Unglück hat sich im baden-württembergischen Fichtenau ereignet. Ein 89-Jähriger ist in seinem Gartenstuhl sitzend verbrannt.

Fichtenau - Ein 89 Jahre alter Mann ist in Baden-Württemberg in seinem Gartenstuhl sitzend verbrannt. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass die Kleidung des Seniors beim Entzünden einer Zigarette in Brand geraten war.

Nachbar entdeckt brennenden Mann

„Wir gehen von einem tragischen Unfall aus“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Nachbar hatte den brennenden Mann am Samstagabend in Fichtenau im Kreis Schwäbisch Hall entdeckt und die Flammen gelöscht. Für den 89-Jährigen kam die Hilfe aber zu spät.

dpa

Rubriklistenbild: © Axel Heimken/dpa