Finnland unter Schock: Holzkirche gerät während Weihnachtspredigt in Brand – Türen absichtlich blockiert?

Von: Florian Naumann

Eine Holzkirche in Kerimäki, Finnland – ein etwas kleineres Exemplar ist an Weihnachten unter ungeklärten Umständen abgebrannt. © IMAGO/Alexei Danichev

Während der Weihnachtspredigt entdeckt ein finnischer Geistlicher ein Feuer an der Holzkirche. Der Fall bereitet Sorge: Offenbar waren die Türen versperrt worden.

Rautjärvi/München – Ein rätselhafter Kirchenbrand just während einer Weihnachtspredigt versetzt Finnland in Aufregung: Eine historisch wertvolle Holzkirche in Rautjärvi nahe der russischen Grenze ist am Ersten Weihnachtsfeiertag vollständig abgebrannt. Berichten zufolge hatte der Pfarrer selbst die Flammen zuerst entdeckt und die Gemeinde gewarnt.

Für Beunruhigung sorgen mehrere Details: Der Zeitung Helsingin Sanomat zufolge waren die Außentüren festgebunden. Nach Einschätzung eines Vertreters der örtlichen Kirchengemeinde, um die Flucht zu erschweren. Zugleich brannte in nicht allzu großer Entfernung ein Haus. Dort stießen die Ermittler auf eine Leiche. Ein möglicher Zusammenhang ist noch nicht aufgeklärt.

Finnland: Holzkirchen-Brand während Weihnachtspredigt – „Schwere Sabotage“ möglich

Die Ereignisse am Sonntagmorgen (25. Dezember) müssen dramatisch gewesen sein. Der Priester habe zunächst mitten in der Predigt Rauch durch den Haupteingang dringen sehen, wenig später auch erste Flammen, sagte Prälatin Leena Haakana der Nachrichtenagentur STT. Dann sei auch der Feueralarm losgegangen.

Finnischen Medienberichten zufolge waren die Pforten der Kirche mit einem Seil zusammengebunden. Zum Glück sei es dennoch möglich gewesen, die Türen aufzustoßen, berichtete der Augenzeuge und frühere Prälat Kari Luumo dem Blatt Ilta Sanomat. Rund 30 Menschen – allen Anwesenden – sei es gelungen, sich aus dem Gotteshaus zu befreien. Verletzt wurde nach Kenntnisstand von Sonntagabend niemand.

Finnland rätselt über Kirchen-Feuer: Leichenfund in der Nachbarschaft

Die Polizei äußerte sich zunächst zurückhaltend, ermittelt aber wegen möglicher Brandstiftung. Der erste Verdacht der Behörden lautet laut hbl.fi auf „schwere Sabotage“, könnte sich aber noch verschärfen. Haakana mahnte, „übertriebene Spekulationen“ zu vermeiden. Luumi ließ indes durchblicken, die Konstruktion an der Tür könne für ein schwerwiegenderes Verbrechen als die aktuell vermutete Sabotage sprechen.

Am Sonntagabend meldete die finnische Polizei einen weiteren Brand in rund 20 Kilometer Entfernung. In dem betroffenen Haus sei eine Leiche gefunden worden. Die Ermittler untersuchen einen möglichen Zusammenhang – dabei scheint ein weinroter Opel Astra eine Rolle zu spielen. Die Polizei bat Zeugen um Mithilfe. Sie stellte weitere Erkenntnisse für Anfang der Woche in Aussicht. Gefahr durch weitere Feuer in Region drohte nach offiziellen Angaben nicht.

Die Holzkirche in Rautjärvi brannte indes bis auf den Grund nieder. Sie sei 1881 erbaut worden – und mit Platz für 1330 Menschen eine der größte Kirchen ihrer Art in Finnland gewesen, schreibt der schwedische Sender SVT. Der Kirchturm sei binnen kurzer Zeit in sich zusammengestürzt, berichteten Augenzeugen. Auch die Einrichtung der regional typischen Holzkirchen sei beinahe immer aus Holz, erklärte Bischof Bo-Göran Åstrand hbl.fi: „Der Brand in Rautjärvi zeigt, wie unglaublich schnell ein Feuer außer Kontrolle geraten kann.“ (fn)