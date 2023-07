12-Jähriger fängt Riesen-Fisch: Angler filmen den 2,40-Meter-Fang

Von: Nadja Zinsmeister

Ein zwölfjähriger Junge, ein stolzer Vater und ein 2,40 Meter großer Butt: Mit vereinten Kräften haben diese drei Angler einen Sensationsfang gemacht. © Screenshot/Facebook/angelreisen.de

Auf einem Angler-Trip bekamen ein 12-Jähriger und sein Vater einen unglaublichen Fisch zu Gesicht. Sie zogen einen riesigen Heilbutt aus der Tiefe.

Oslo – Ein junger Angler hat während eines Trips in Norwegen den wohl größten Fisch seines Lebens gefangen. Im Saltstraumen zogen er und sein Vater einen insgesamt 2,40 Meter langen Heilbutt an die Wasseroberfläche – und das trotz gebrochener Angelrute. Angler eines anderen Bootes filmten das Geschehen zufällig und hielten den unglaublichen Fang damit für immer fest. Erst zuletzt hatte ein Angler während eines entspannten Kajak-Ausflugs plötzlich ein gigantisches Flussmonster an der Leine.

12-Jähriger fängt gemeinsam mit Vater Riesen-Fisch in Norwegen: Maßband zeigte 2,40 Meter

Auf dem Video, das von angelreisen.de Hamburg auf Facebook veröffentlicht wurde, ist der 12-jährige Bjørn Henrik gemeinsam mit seinem Vater und ihrem Angler-Guide auf einem Boot im Saltstraumen zu sehen. Der Saltstraumen gilt als größter Gezeitenstrom der Welt und bietet laut Angler-Magazinen wie blinker.de die idealen Bedingungen, damit Fische sehr groß werden. Es sei aber eine absolute Seltenheit, einen solch gigantischen Fisch wie den Heilbutt zu Gesicht zu bekommen.

Bjørn Henrik und sein Vater hatten an dem Tag das Glück: Im Video ist Björns Vater zu sehen, wie er mit aller Kraft versucht, den Fisch an die Oberfläche zu bringen. Die Bedingungen sind erschwert, denn die Angelrute war aufgrund des riesigen Heilbuttes zuvor gebrochen. Am Ende gelingt es dem Vater, den Fisch aus der Tiefe zu holen. Der 12-Jährige steht staunend daneben und streckt jubelnd ein Arm in die Luft, nachdem das Ausmaß des Tieres deutlich wird. Er dürfte ähnlich überwältigt gewesen sein wie die Forscher, die einen unbekannten Fisch in 8300 Metern Tiefe entdeckten.

2,40 Meter langer Heilbutt gefangen: 12-Jähriger lässt Fisch wieder frei

Das Angler-Team holte den Heilbutt nicht an Bord, sondern nahm seine Maße im Wasser. „2,40 Meter“ ruft der Guide den Filmenden aus dem gegenüberliegenden Boot entgegen. Vater und Sohn umarmen sich im Video. Anschließend lassen sie den Fisch wieder frei. Wie angelreisen.de Hamburg in den Kommentaren aufklärt, sind Heilbutte über 2 Meter in Norwegen geschützt und müssen zurückgesetzt werden. Ob die Angler das Tier unabhängig von der Größe wieder freilassen wollten, ist nicht bekannt.

Der Heilbutt kann laut dem WWF Deutschland im Pazifik und Atlantik vorkommen. Der „Atlantische Heilbutt ist mit einer Länge von bis zu 4 Metern und einem Gewicht von 300 Kilogramm der größte aller Plattfische“, so die Tierschutzorganisation. Er befindet sich zudem auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN). (nz)