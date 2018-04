So haben wir sie noch nie gesehen! Fitness-Girl Tami Tilgner postet megaheißes Bild 

Tami Tilgner gehört zu den erfolgreichsten deutschen Fitness-Models auf Instagram. Gerade entspannt sie sich auf Ibiza - und postet einen sehr heißen Schnappschuss.

Ibiza - Nach dem ganzen Stress auf der FIBO, der weltweit größten Messe für Fitness-Begeisterte, hat sich die Frankfurterin Tami Tilgner auch mal eine Auszeit verdient. Gerade entspannt sich die 20-Jährige auf Ibiza. Neben shoppen, im Pool plantschen und die Seele baumeln lassen ist da natürlich auch noch Zeit um das alles mit den 195.000 Instagram-Followern zu teilen. Als Influencerin ist richtiger Urlaub schwer: Die Fans wollen immer auf dem Laufenden gehalten werden - am liebsten mit Fotos.

Ganz gewaltig freuen sich die Abonnenten der schönen Frankfurterin über ihren neuesten Post: Auf dem zeigt sich sie sich nämlich ziemlich freizügig - und präsentiert so allen ihren durchtrainierten Body. Der Schnappschuss wurde von der Seite aufgenommen und Tami trägt nur einen Bikini. Darunter schreibt sie: "Need someone who sees the fire in my eyes and wants to play with it" (auf Deutsch: Brauche jemanden, der das Feuer in meinen Augen sieht und damit spielen möchte). Ob das wohl eine Andeutung auf ihren momentanen Beziehungsstatus ist?

In den Kommentaren lässt sich schnell erkennen: Das Foto kommt mehr als gut an. "Du Granate!! Du siehst sooo toll aus!! Mega Body meine Liebe!", "Wooow hammer Bild" oder "Wow heißer als Feuer", ist nur eine Auswahl dessen, was man unter dem Foto lesen kann.

Tami Tilgner: Hier gibt es das heiße Foto im Bikini

Natascha Berger