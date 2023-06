Airline mit neuem Plan: Flüge nach Mallorca im „Semi-Privatjet“ schon fast „spottbillig“

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Exklusives Reisen im kleinen Kreis – fast wie im Privatjet. Zu relativ günstigen Preisen geht es komfortabler als in der Business-Class nach Mallorca oder Ibiza.

Zürich/München – Fliegen mit luxuriösem Komfort, fast wie im Privatjet, ohne Warteschlangen und Sicherheitscheck – und das zu halbwegs erschwinglichen Preisen. Eine Schweizer Firma bietet das jetzt an: Flugreisen im sogenannten „Semi-Privatjet“. Ab München oder Zürich geht es mit „Luxus und Komfort von Anfang bis Ende“ nach Palma de Mallorca oder Ibiza.

Mehr Exklusivität beim Reisen im „Semi-Privatjet“ – ohne Warteschlangen und Kontrollen

Schon für knapp 750 Euro pro Strecke ist man dabei – sowie maximal 21 weitere Fluggäste, die sich für die Strecke einen Sitzplatz gebucht haben. Eine überschaubare Anzahl an Mitreisenden also. Das dürfte ein etwas anderes Reisegefühl sein als bei einem Flug im normalen Urlaubsflieger, in den je nach Flugzeugtyp zwischen 100 und 200 Menschen passen. Vom Flughafen München oder von Zürich aus geht es dann entspannt nach Mallorca oder Ibiza – da kann man sich in Ruhe mit spannenden Fakten ums Fliegen beschäftigen.

Reisen im Privatjet auch in Deutschland auf Rekordniveau

Offenbar gibt es insgesamt ein gesteigertes Bedürfnis nach Exklusivität beim Reisen. Die Nutzung von Privatjets ist auch in Deutschland auf Rekordniveau, wie tagesschau.de schreibt. Wer es sich leisten kann, hebt lieber allein oder im auserwählten Kreis ab – und sich auf diese Weise auch gerne von der Masse ab.

In den kleinen Flugzeugen vom Typ Embraer 145 werden von dem Schweizer Unternehmen maximal 22 Fluggäste befördert. (Symbolbild) © Yorick Jansens/IMAGO

Ein möglicher Grund dafür könnte auch die Corona-Pandemie sein. Viele Menschen sind eventuell vorsichtiger geworden. Große Ansammlungen von Menschen, wie in einer Flugzeugkabine, umgehen einige wohl auch weiterhin lieber. In der Business-Class eines herkömmlichen Linienfluges ist man zwar von den „Otto-Normalverbrauchen“ getrennt, aber eben nur durch einen Vorhang. Den Raum im Flugzeug teilt man sich trotzdem mit den anderen Gästen.

Im Semi-Privatjet können 22 Personen in Ledersitzen den „außergewöhnlichen Service“ genießen

Beim „Semi-Privatjet“-Flug von Travelcoup ist deren Anzahl mit einer Kapazität von maximal 22 Sitzen immerhin überschaubar. Und noch weitere Vorteile hat man: Die Flugzeuge vom Typ ERJ145 des Flugzeugbauers Embraer sind klein genug, um in Privatjet-Flughäfen zu landen. Die Fluggäste können damit auch Sicherheitskontrollen und zeitraubende Check-ins im normalen Terminal umgehen. Stattdessen geht es nach dem Exklusiv-Check-In zunächst in eine Lounge und von da direkt in den Flieger, wo einen dem Unternehmen zufolge Ledersitze, viel Beinfreiheit und ein außergewöhnlicher Service erwarten.

Semi-Privatjet-Unternehmen will noch mehr Komfort als in der Business-Class bieten

Damit will das Schweizer Unternehmen die Lücke zwischen „Business-Class klassischer Fluggesellschaften und einem Privatjet-Erlebnis“ schließen. An welche Klientel sich das Angebot in erster Linie richtet, zeigt auch der Bonus, den das Unternehmen bei jeder Buchung obendrauf legt: Eine Golftasche pro Person ist kostenlos. Der Transport von Hunden muss allerdings extra bezahlt werden.

Reisen in Privatjets und kleinen Maschinen mit schlechter Klimabilanz, sagen Experten

Der Boom an Flügen im Privatjet bringt zwar jede Menge Komfort und weniger Stress im Urlaub mit sich, in Bezug auf die Klimabilanz sorgen die Kleinmaschinen aber für ordentlich Ballast. Der schwedische Mobilitätsexperte Stefan Gössling forscht unter anderem zu den Klimaauswirkungen von Privatjets und sieht die Entwicklung durchaus kritisch, wie er im deutschlandfunk erklärte. Denn der Pro-Kopf-Ausstoß an klimaschädlichen Emissionen ist natürlich umso höher, je weniger Menschen pro Flug transportiert werden.

Fliegen im Semi-Privatjet mit mehr als doppelt so hohem CO₂-Ausstoß wie in der Business-Class

Zum Vergleich: Das Umweltbundesamt berechnet die CO₂-Bilanz eines zweistündigen Fluges innerhalb Europas in der Economy-Class in einer Charter- oder Linienmaschine mit 270 kg pro Person. In der Business-Class sind es schon 340 kg. Die Flugzeit von München nach Palma de Mallorca beträgt rund zwei Stunden. Travelcoup gibt auf seiner Webseite an, dass für dieselbe Strecke im Kleinflugzeug ein Gesamtausstoß von 17.840 kg CO₂ anfällt. Das schlägt bei voller Auslastung mit 22 Gästen mit 810,9 kg pro Person zu Buche – immerhin mehr als doppelt so viel wie beim Flug in der Business-Class.

Tendenz zum exklusiven Fliegen im Privatjet in Sachen Klimaschutz problematisch

In Sachen Klimaschutz sind diese semi-exklusiven Flüge daher also deutlich belastender als andere Flüge. Noch dazu kommt, dass sie im Vergleich verhältnismäßig günstig sind, was einen zusätzlichen Anreiz bieten könnte, die eigene Klimabilanz für ein Mehr an Komfort in den Hintergrund zu stellen.

Am Flughafen München hatte eine Maschine kürzlich 18 Stunden Verspätung. Kommt es bei einer Flugreise zu Problemen, ist es wichtig, seine Rechte zu kennen. Es gibt aber auch gute Tricks, wie man an einen besseren Platz kommen kann.