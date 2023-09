Todesangst im Mallorca-Flieger: „Ich hoffe, der Pilot des Flugzeugs liest dies …“

Von: Martina Lippl

Eine Landung auf dem Flughafen Palma de Mallorca ist für eine Maschine unmöglich. Der Pilot dreht um. Was an Bord geschieht, offenbart eine Passagierin.

Palma de Mallorca – Bei schweren Turbulenzen auf einem Flug nach Mallorca herrschte Panik. Die Maschine war in Alicante (Spanien) gestartet. Der Pilot musste die Landung auf der Baleareninsel abbrechen. An Bord des Mallorca-Fliegers war auch die Britin Estela Orts. Emotional schilderte sie diese Momente auf Instagram und postete dazu ein Video.

Panik im Mallorca-Flieger: Pilot bricht Landeanflug ab – Video zeigt, was an Bord geschah

Darauf zu erkennen: Das Flugzeug fängt zu schlingern an und scheint zu wanken. Schreie von Kindern und anderen Passagieren sind deutlich in dem Instagram-Video zu hören. Heftige Unwetter wüteten auf der Urlaubsinsel Mallorca. Der Sturm machte sich auch in großer Höhe ziemlich bemerkbar.

Seitenwinde mit über 130 Kilometer pro Stunde brachten den Piloten offenbar an seine Grenzen. Estela Orts durchlebt in diesen Momenten nach eigener Auskunft Todesängste.

Todesangst im Mallorca-Flieger: „Ich hoffe, der Pilot des Flugzeugs liest dies …“

„Jetzt bin ich ruhiger… heute wurde ich wiedergeboren. Ich hoffe, der Pilot des Flugzeugs liest dies: Danke, danke für das, was du heute getan hast, du musst dich nicht bei uns entschuldigen, die Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an, aber am Ende war es nur ein Schreck. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir der Gedanke in den Sinn kam, dass es das war“, gesteht Estela Orts. In den Storie-Highlights auf ihrem Instagram-Account ist auch das Video vom Innern des Fliegers zu finden.

Panik im Mallorca-Flieger: Britin schildert dramatische Szenen an Bord. Video dokumentiert beängstigende Momente. © Screenshot Instagram/ estalaorts

„Ich konnte nichts anderes als weinen“ – Passagierin berichtet aus Mallorca-Flieger im Unwetter

Das Flugzeug begann zu stürzen, schreibt sie. Und weiter: „Menschen und Kinder schrien, mir war schlecht, ich konnte nichts anderes als weinen.“ Es sei eine Achterbahnfahrt gewesen. Niemand habe in diesem Moment etwas über den Lautsprecher gesagt. Etwas später lieferte der Pilot aber eine recht plausible Erklärung dafür: Es wehten laut dem Piloten Kreuzwinde bis zu 130 km/h.

„Wir versuchten zu landen, aber es ging nicht, wir drehten zwei Runden um die Insel und es war unmöglich, herunterzugehen, plötzlich sahen wir die Insel nicht mehr und begannen zu steigen. Der Pilot entschied, dass es die beste Option sei, nach Alicante zurückzukehren. 10.30 Uhr hoben wir ab, 12.36 Uhr landeten wir (normalerweise dauert der Flug 40 Minuten).“ Auch andere Urlaubsflieger trifft das extreme Unwetter heftig. Ein Ibiza-Flug aus Hamburg wurde für Passagiere zum Horrortrip.

Kleines Happy End nach Albtraum Mallorca-Flug

Frust über einen völlig verpatzten Flug nach Mallorca will Estela Orts keinesfalls in den sozialen Medien ablassen. Im Gegenteil. Es war zwar offensichtlich ein Albtraum-Flug, doch Kritik liegt ihr völlig fern. Sie lobt vielmehr den Piloten.

„Meine einzige Absicht war es, den Piloten zu erreichen und ihm danken zu können“, schreibt die Britin in einem Update zu ihrer Story. Das scheint geglückt. Der Pilot hat offenbar von ihrer emotionalen Geschichte erfahren und sie inzwischen kontaktiert. (ml)