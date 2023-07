Holland: Flixtrain will von NRW zweimal am Tag direkt ans Meer fahren

Von: Magnus Hoppe

Teilen

Von NRW direkt ans Meer – das möchte Flixtrain seinen Kunden schon bald ermöglichen. Zweimal pro Tag soll der Zug demnächst an die holländische Küste rollen.

NRW – Das Angebot von Flixtrain soll bald größer werden und einen grenzüberschreitenden Zug mehr umfassen. Wenn alles nach Plan läuft, dürfen NRW-Bürger sich auf eine Direktverbindung zwischen einer Stadt im Ruhrgebiet und einer holländischen Hafenstadt mit Sandstrand freuen, wie railtech.com berichtet (weitere News aus NRW auf RUHR24).

Von NRW direkt ans Meer: Neue Flixtrain-Verbindung geplant

Seit 2018 ist Flixtrain auf deutschen Gleisen durch das ganze Bundesgebiet unterwegs. Ähnlich wie beim Schwesterunternehmen Flixbus sollen laut railtech.com jetzt auch die Züge internationale Ziele anfahren. Als erste Strecke, die über eine Landesgrenze führt, ist eine Verbindung zwischen der NRW-Stadt Oberhausen und der Holland-Metropole Rotterdam geplant.

Bereits im Mai diesen Jahres hat Flixtrain hierfür einen Antrag bei der dafür zuständigen Behörde in Holland gestellt und Schienenkapazitäten bei ProRail angefragt. Noch konkurriert das Unternehmen allerdings mit der holländischen Bahngesellschaft um die freien Kapazitäten, wie Antenne Niederrhein berichtet.

Flixtrain verbindet NRW-Stadt und Holland-Metropole: Dann sollen die ersten Züge fahren

Die Einrichtung einer solchen Verbindung dauert seine Zeit und so ist die Inbetriebnahme der Strecke für das zweite Halbjahr 2024 angesetzt. Auf railtech.com ist weiter zu lesen, dass der angestrebte Starttermin für die Verbindung zwischen NRW und Holland der 10. November 2024 ist. Wenn der Zuschlag an Flixtrain geht, könnten also schon bald die ersten Züge auf der Strecke zwischen Oberhausen und Rotterdam verkehren, wie RUHR24 berichtet.

Von NRW mit dem Zug ans Meer: Beliebte Holland-Städte als Zwischenstopps

Auf der Internetseite lok-report.de sind inzwischen Fahrpläne für die Zugverbindung zwischen Oberhausen und Rotterdam aufgetaucht. Zweimal pro Tag wird der neu eingerichtete Flixtrain laut den Plänen aus der NRW-Stadt in Richtung Holland abfahren und umgekehrt. Etwas mehr als drei Stunden Fahrzeit sind zwischen Start- und Zielbahnhof angesetzt.

Auf dem Weg zum Ziel soll der Zug aus NRW in beliebten Städten in Holland Halt machen. Geplant sind Zwischenstopps in Emmerich, Amsterdam, Arnheim, Utrecht und Den Haag. Vom Rotterdamer Hauptbahnhof fährt der Zug dann noch weiter zum Stadion in Rotterdam und begibt sich von hier aus wieder auf den Weg in Richtung Oberhausen.

Das sind die geplanten Abfahrtszeiten der Strecke zwischen NRW und Holland

Aus der NRW-Stadt Oberhausen soll der Zug laut lok-report.de um 8.35 Uhr und um 16.35 Uhr abfahren und um 11.49 Uhr und 19.49 Uhr an der Endstation Rotterdam Stadion eintreffen.

Flixtrain plant für das Jahr 2024 eine Verbindung zwischen NRW und der Holland-Metropole Rotterdam. © Panthermedia/Imago

Von Holland aus in die andere Richtung geht es dann um 8.15 Uhr und um 16.15 Uhr los. Die angestrebten Ankunftszeiten in Oberhausen sind 11.24 Uhr und 19.24 Uhr. Ob die Pläne so umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.