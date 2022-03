Fluchtrucksack: Packliste für den Katastrophenfall – das gehört in die Notfallausrüstung

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe emphielt eine ganze Liste nützlicher Gegenstände für einen Notfallrucksack. © Jochen Tack/IMAGO Images

Wenn eine Naturkatastrophe oder eine Kriegssituation zuschlägt, hat man selten die Zeit, noch ausgiebig zu packen. Einen solchen Notfallrucksack sollte jeder parat haben.

Hamburg – Die leeren Supermarktregale beweisen: Wir Menschen sind gern auf alles vorbereitet. Besonders Kriegssituationen wie in der Ukraine geben einem Grund zum Nachdenken und man fragt sich: Was würde ich mitnehmen, wenn ich plötzlich mein Haus verlassen müsste?

Ein Notfallrucksack sollte ein Volumen von etwa 65 Liter haben, gut tragbar und vor allem robust und griffbereit sein.

Ein Notfallrucksack sollte ein Volumen von etwa 65 Liter haben, gut tragbar und vor allem robust und griffbereit sein. Für jede Person in einem Haushalt sollte ein Rucksack für den Ernstfall bereitstehen, in dem sich lebensnotwendige Dinge wie Medikamente, Wasser, Erste-Hilfe-Mittel, etwas Kleidung, eine Taschenlampe, eine Decke, Nahrungsmittel und noch einige andere Dinge befinden sollten.

Auch wichtige Dokumente sollten in einem Katastrophenfall, der auch eine Naturkatastrophe wie eine Sturmflut, ein Feuer oder Hochwasser sei kann, auf keinen Fall zurückgelassen werden. Ausweise, Familiendokumente, Pässe und Finanznachweise wie Versicherungen, Rentennachweise oder Testamente sollten sich im Original oder in Kopie in einer geschützten Mappe im Rucksack befinden.