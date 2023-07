Chaos bei Billig-Airline: Münchner verzweifelt bei 24 Stunden Verspätung und gibt „müde und frustriert“ auf

Von: Nadja Austel

Teilen

Die Marabu Airlines schlagen wieder zu: Fast 24 Stunden mussten Passagiere in München auf ihren Flug nach Kalabrien warten – über Nacht am Gate.

München – „Drei Tage Kalabrien, das Land, in dem es neben schönen Stränden auch die italienische Mafia geben soll, was für ein Abenteuer“, dachte sich ein Passagier der Chaos-Airline Marabu. Und buchte bei Condor seinen Flug. Dass ihn allerdings die noch sehr junge Schwester des Unternehmens befördern sollte, namentlich die Marabu Airlines, das wurde ihm erst später klar. Eine recht unerfreuliche Überraschung, denn abenteuerlich sollte es werden.

Statt Strand gab es Verspätung am Münchener Flughafen. Von der ursprünglichen Abflugzeit um 17.35 Uhr wurde die Maschine nahezu stündlich für einen immer späteren Zeitpunkt angekündigt. Über 18.30 Uhr und 19.30 Uhr behielt sich der Passagier, der gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA seine Erfahrung mit Marabu Airlines schilderte, noch die gute Laune. „Ich mag den Flughafen und die Zeit kann man schon irgendwie rumbringen, man ist ja fast schon im Urlaub“, erklärte er.

Auf einem Flug der Airline Marabu gab es (mal wieder) Chaos. © Screenshot YouTube

Warten am Flughafen München: Marabu-Airlines lässt Reisende stehen

Doch ab der Verschiebung auf 20.30 Uhr habe sich die Stimmung am Gate langsam verschlechtert. Es sei bis dahin auch niemand von Marabu Airlines vor Ort gewesen, der nähere Informationen hätte bereitstellen können. Schließlich habe sich eine Mitarbeiterin eingefunden, die den Wartenden einen Gutschein über 8 Euro ausstellte. Für diesen Preis könne man sich am Flughafen München ein Sandwich mit Pute kaufen, kommentierte der Passagier gegenüber Merkur.de verärgert. Zu welcher Firma die Dame gehörte, sei nicht zu erkennen gewesen.

Fluggesellschaft Marabu Airlines Gründungsdatum 13. Dezember 2022 Hauptsitz Tallinn, Estland ICAO-Code MBU

Nach 21.00 Uhr machte er sich schließlich „müde und frustriert“ auf den Heimweg. Busse fuhren nun keine mehr zurück. Taxikosten: 45 Euro. Für den Flugpreis von 129,98 Euro forderte er per Formular eine Rückerstattung von Marabu Airlines an. Was mit den 400 Euro für seine Hotelbuchung passiert, bleibt vorerst fraglich. Der Flug der Marabu Airlines von München nach Lamezia Terme wurde indes auf den Nachmittag des Folgetags (4. Juli) verschoben – und landete um 17.26 Uhr in Kalabrien.

Wieder Ärger bei Marabu-Airline – Condor-Schwester storniert Flug ohne Vorwarnung

Wie Marabu Airlines auf Anfrage erklärt, sei es bei der Partner-Airline Nordica „zu einem kurzfristigen Personalengpass“ gekommen. Nachdem sich abgezeichnet habe, dass zeitnah keine Ersatzcrew bereitgestellt werden könnte, habe man „unmittelbar“ die Fluggesellschaft Chair mit der Durchführung des Fluges beauftragt. „Nachdem die Maschine von Zürich nach München gebracht wurde, startete der Flug noch am Dienstagnachmittag“, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Merkur.de.

Die Fluggäste habe Marabu Airlines „per SMS und vor Ort über den Status ihres Fluges auf dem Laufenden gehalten und über Nacht in Hotels untergebracht“, erklärt das Unternehmen weiter. Ob es vor Ort Personal der Fluggesellschaft gebe, an die die Passagiere sich wenden können, oder ob die Information „vor Ort“ lediglich über die Anzeigetafel erfolgte, blieb unbeantwortet. „Marabu entschuldigt sich vielmals bei den Fluggästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, heißt es weiter.

Marabu-Airlines – Flugchaos durch Personalmangel?

Die Erklärung des Flugausfalls durch Personalmangel erweist sich als plausibel. Denn die Maschine, die laut Flightradar24.de zuletzt den Flug München-Lamezia Terme durchgeführt hatte, war kurz vor 0.00 Uhr in München gelandet. Nach knapp sechs Stunden war sie wieder im Einsatz und flog nach Kos, wo sie mit einer Stunde Verspätung eintraf. Eine Maschine war also anscheinend vorhanden, nur das Personal brauchte möglicherweise eine – verdiente – Pause.

Laut den Informationen von Flightradar24.de müssten sich am Abend des 3. Juli insgesamt tatsächlich fünf der sieben Marabu-Maschinen am Münchener Flughafen befunden haben. Bleibt zu hoffen, dass der Personalmangel nicht auf die vorhandenen Piloten umgewälzt wird. Die Airline sucht online per Stellenanzeigen nach A320-Piloten, Ersten Offizieren und Flugbegleitungen. Der Vorfall ist nicht der erste seiner Art. Die Marabu Airlines machte während ihres nur sechsmonatigen Bestehens schon mehrfach negative Schlagzeilen. Verspätungen und Ausfälle sind dabei keine Seltenheit. (na)