Vulkan spuckt Asche: Bevölkerung bereitet sich auf Evakuierung vor

Von: Moritz Bletzinger

Es regnet Asche südöstlich von Mexiko-Stadt. Der Vulkan Popocatépetl ist aktiv. Menschen in der Region sollen für eine Evakuierung bereit sein.

München/Mexiko-Stadt – Der Vulkan Popocatépetl spuckt seit Tagen immer wieder Asche, Dampf und Gas. Angesichts der erhöhten Aktivität hat die Regierung von Mexiko jetzt die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Das bedeutet: Die Bevölkerung soll sich für eine Evakuierung bereithalten. Am Montag prüft der nationale Zivilschutz voraussichtlich Fluchtrouten und Anweisungen von Notunterkünften überprüft.

Am 9. Januar 2020 brach der Vulkan Popocatépetl das letzte Mal aus: Mexikos Regierung fürchtet aktuell den nächsten Ausbruch. © Especial/dpa/picture alliance

25 Millionen Menschen betroffen: Regierung von Mexiko erhöht Warnstufe wegen Vulkan Popocatépetl

Die Behörde für Katastrophenprävention empfiehlt den Menschen in der Region außerdem, möglichst in geschlossenen Räumen zu bleiben. Wer ins Freie geht, soll Mund, Nase und Augen schützen.

Popocatépetl liegt rund 85 Kilometer südöstlich der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt. Im Umkreis von 100 Kilometern um den Vulkan leben etwa 25 Millionen Menschen.

Wegen des Ascheregens schloss die Regierung bereits 900 Schulen, am Samstag fiel der Flugverkehr an zwei Flughäfen in Mexiko-Stadt vorübergehend aus.

Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane Mexikos – letzter Ausbruch ereignete sich 2013

Der Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane des Landes, um ihn herum gilt eine Sperrzone von zwölf Kilometern. Zuletzt spuckte er im Januar 2020 Lava. Der letzte größere Ausbruch ereignete sich 2013. Damals erreichte die Asche vier Bezirke von Mexiko-Stadt.

