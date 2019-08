Einsatz am Flughafen Frankfurt: Der Zoll kontrolliert Fracht aus Brasilien - und hat sofort einen Verdacht.

Frankfurt - Der Zoll hat am Flughafen Frankfurt am 11. Juli eine Ladung aus Brasilien kontrolliert. In einem Paket stellten sie 26 "12V"-Stecker fest, deren Gewicht ihnen außergewöhnlich hoch vorkam. Sie öffneten daher einen der Stecker. Eine weiße pulvrige Substanz kam zum Vorschein.

Flughafen Frankfurt: Untersuchung bestätigt Verdacht des Zolls

Die daran durchgeführte physikalische Untersuchung bestätigte den Verdacht auf Kokain. Auf dem Röntgenbild der Stecker war zu erkennen, dass alle befüllt waren. Insgesamt handelte es sich um eine Menge von 312 Gramm mit einem Wert von 21.840 Euro. (vb)

