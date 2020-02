Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A3 nahe Flughafen Frankfurt

Ein Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall auf der A3 in Höhe Frankfurt Flughafen verstorben. Für die Bergung musste eine Spur der Autobahn gesperrt werden.

Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A3

Autobahn auf Höhe Frankfurt Flughafen teilweise gesperrt

teilweise gesperrt Bergung dauerte mehrere Stunden

Frankfurt – Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend (10.02.2020) um 17 Uhr auf der A3 auf Höhe des Flughafen Frankfurt ereignet. In Folge des Unfalls musste eine Spur der A3 gesperrt werden, die Bergung zog sich bis in den späten Abend.

A3 am Flughafen Frankfurt: Lkw fährt quer über drei Fahrspuren

Den Verlauf beschreibt die zuständige Polizei Frankfurt wie folgt: Der Fahrer eines Sattelzugs fuhr auf der rechten von drei Spuren. Unvermittelt verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit. Das Fahrzeug scherte nach links aus und kreuzte vor dem Unfall alle drei Spuren. Erst die Leitplanke brachte den Sattelzug auf der A3 am Flughafen Frankfurt zum Stehen.

Ersthelfer bargen den Mann. Er war augenscheinlich unverletzt, saß allerdings bewusstlos im Führerhaus.

A3: Sperrung nach Unfall am Flughafen Frankfurt

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Als Ursache für den Tod des Lkw-Fahrers nimmt die Polizei derzeit ein gesundheitliches Problem an.

Da sich die Bergung des Lastwagens nach dem Unfall als schwierig erwies, musste die linke Spur der A3 am Flughafen Frankfurt Richtung Köln bis 21:15 Uhr gesperrt werden.

Erst wenige Tage zuvor hatte sich auf der A3 bei Frankfurt ebenfalls ein schwerer Unfall ereignet*. 14 Menschen wurden verletzt.

A3 wichtige Anbindung für Flughafen Frankfurt

Der genaue Ort des Unfalls lag am Bürohaus Squaire. Das Gebäude steht seit 2011 am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt direkt neben der A3. Neben Büros beherbergt die Immobilie Hotels und einen Supermarkt. Außerdem ist dort ein Facharztzentrum geplant.

Die Autobahn A3 verläuft an dieser Stelle auf insgesamt sechs Spuren. Ein Ausbau auf acht und stellenweise auch zehn Spuren rund um den Flughafen ist geplant. Die Autobahn verbindet unter anderem den Flughafen Frankfurt mit dem Rheinland im Norden und Würzburg im Südosten.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.