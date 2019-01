Polizei hört am Flughafen Männer etwas schreien - sofort Festnahme

Zwei Betrunkene haben Nazi-Parolen am Flughafen gebrüllt. Die Polizei schritt ein.

Frankfurt - Unschöne Szenen am Flughafen Frankfurt: Die Polizei hört zwei Männer etwas schreien - sofort Festnahme! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Flughafen Frankfurt: Polizei hört Männer etwas schreien - sofort Festnahme

Was war geschehen? Zeugen riefen am Dienstag (15. Januar) die Polizei, weil zwei Neonazis am Regionalbahnhof des Flughafens Frankfurt rechte Parolen gegrölt hatten. Die beiden 30 und 45 Jahre alten Männer riefen laut Pressemitteilung der Polizei mehrfach "Sieg Heil". Die Beamten rückten an und nahmen die Deutschen fest. Die reagierten aggressiv und waren offenbar stark betrunken. In der Tat, ein Alkoholtest ergab bei beiden Schreihälsen Werte von fast zwei Promille. Auf der Wache wurden die Personalien festgestellt, nun wird gegen die Neonazis ermittelt. Gerade diskutieren unsere Leser über diese Meldung: Gießen: Frauen liegen im Bett - plötzlich hören sie grauenhafte Schreie, wie extratipp.com* berichtet.

Lesen Sie auch: Der Flughafen Frankfurt am Main - Deutschlands größter Airport!

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.