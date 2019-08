Polizeihund macht spektakulären Fund aus Afrika am Flughafen 

Am Flughafen Frankfurt ist bei der Gepäckkontrolle ein wertvoller Gegenstand aus Afrika entdeckt worden. Ein Polizeihund schlug Alarm.

Frankfurt – Ein Polizeispürhund hat am Flughafen in Frankfurt eine wertvolle Fracht erschnüffelt. Die Polizei kontrollierte routinemäßig am 12.8.2019 das Gepäck eines Fluges aus Nigeria. Bereits nach kurzer Zeit „fror“ Polizeihündin „Nela“ (sie verharrte dabei an Ort und Stelle) an einem Rollkoffer ein, wie das Hauptzollamt in Frankfurt am Main mitteilt.

Frankfurt: Elfenbeinschmuck aus Nigeria

Der Hundeführer öffnete das Gepäckstück nach der Reaktion seines Hundes „Nela“. Neben einigen persönlichen Gegenständen konnten zwei Damenhalsketten und zwei Ohrringe aus dem Koffer sichergestellt werden.

Eine genauere Untersuchung der wertvollen Gegenstände zeigte: die Schmuckstücke sind aus dem Elfenbein des afrikanischen Elefanten hergestellt worden. Die das Elfenbein als legal kennzeichnenden artenschutzrechtlichen Dokumente waren nicht im Koffer. Daher wurde der Schmuck vom Hauptzollamt am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt.

Elfenbeim am Flughafen Frankfurt: „Nela“ ist versierter Polizeihund

"Nela ist eine von mehreren Artenschutzspürhunden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. Sie hat hier ein sehr gutes Näschen bewiesen, denn Elfenbein hat einen sehr geringen Eigengeruch, den wir Menschen fast gar nicht wahrnehmen können", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

+ Der sichergestellte Schmuck am Flughafen Frankfurt. © Hauptzollamt Frankfurt am Main

Bereits im Jahr 2018 kam es beim Hauptzollamt Frankfurt zu 710 Sicherstellungen mit 21.423 artengeschützten Einzelexemplaren. Darunter waren 461 lebende Tiere und 300 lebende Pflanzen, sowie 20.662 Erzeugnisse aus artengeschützten Tieren und Pflanzen, die am Flughafen in Frankfurt entdeckt wurden. Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen können Geldbußen von bis zu 50.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen zur Folge haben.

marv

Erst kürzlich hat die Bundespolizei einen großangelegten Schmuggel am Frankfurter Flughafen verhindert. Ein Passagier wollte 48.000 Zigaretten unbemerkt am Zoll vorbeischmuggeln, wie fnp.de* berichtet. Auch ein dreister Brasilianer hatte bei seiner Reiseplanung einen wichtigen Aspekt vergessen: Das Gepäck. Daher entwendete er einfach einen anderen Koffer. Die Polizei untersuchte ebenfalls eine Bombendrohung am Flughafen Frankfurt. Ein Fluggast hatte das Wort „bomb“ auf den Spiegel einer Bordtoilette geschmiert.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.