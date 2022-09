Frau zeigt mit besonderem Schmuggel-Trick am Flughafen, wie noch mehr Gepäck ins Flugzeug kann

Problemlos durch Sicherheitskontrolle

Von Miriam Haberhauer schließen

Eine TikTokerin wollte sich beim Koffer packen wohl nicht entschieden. In einem Kissenüberzug schmuggelte sie zusätzliche Kleidungsstücke in den Flieger. Online teilte sie ein Video von der Aktion.

München – Der Platz im Flieger ist eng und begrenzt. Damit kein Koffer-Chaos entsteht, schreiben Fluggesellschaften ihren Kunden genau vor, wie viele Gepäckstücke sie mitnehmen und was diese wiegen dürfen. Gegen Aufpreis kann in den meisten Fällen noch zusätzliches Gewicht dazugebucht werden.

In Kissenüberzug: TikTok-Sternchen schmuggelt Gepäck ins Flugzeug

Zu teuer, dachte sich wohl nun eine TikTokerin. Die 21-Jährige stopfte Klamotten, die nicht mehr in ihren Koffer gepasst hatten, einfach kurzerhand in einen Kissenüberzug. Das gefüllte Kissen trug sie dann in der Hand durch die Sicherheitskontrolle und in das Flugzeug.

Die Aktion filmte sie, schnitt sie zu einem kurzen Video zusammen und teilte es auf der Onlineplattform TikTok. Den Clip hinterlegte sie passenderweise mit dem – auf der Plattform sehr verbreiteten – Song They are gonna now von Heliqs. Mit über 4,5 Millionen Likes und mehr als 13.000 Kommentare wurde das Kurzvideo schnell zu ihrem bis dato meistgesehenen TikTok.

„Das ist echt schlau“ – TikTok-Community von simplem Lifehack begeistert

Ein simpler, aber genialer Trick, fanden viele User. „Das ist echt schlau“, kommentierte eine Userin. Einige Follower waren verblüfft: „Sieht man das nicht in der Sicherheitskontrolle???“ Eine andere antwortete ihr daraufhin: „Ja, sieht man, ist aber erlaubt.“ Dasselbe Prinzip ginge „auch mit einer stinknormalen Tüte“, ergänzte eine andere Followerin.

Die meisten ihrer Fans kannten den Trick aber wohl schon längst: „Das ist eine allgemein bekannte Praktik und (…) den Mitarbeitern am Flughafen längst bekannt“, schrieb eine Userin unter den Beitrag. Die Erklärung scheint logisch: „Kissen zählt nicht als Handgepäck.“

Ohne Probleme durch die Sicherheitskontrolle – solange keine Flüssigkeiten enthalten sind

Ein Nutzer hatte zuvor einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach dem Trick gefragt und berichtete: „Es ist okay, solange es nur Klamotten sind und keine Flüssigkeiten.“ Zahlreiche User bestätigten seine Aussage, alle hatten auf Nachfrage die gleiche Antwort erhalten. Bald könnte sich das aber ändern, fürchtete eine Userin: „Toll, bald funktioniert das nicht mehr, weil es hier so viele online stellen.“

Viel wichtiger war der TikTok-Community aber eine ganz andere Sache: „Ich muss wissen, wie sie diese Frisur gemacht hat“, schrieb eine Nutzerin unter das Kurzvideo. Ihr Kommentar erhielt mit über 48.000 Likes die meisten „Gefällt mir“-Angaben.

In einigen Airlines gilt nach wie vor eine Maskenpflicht. Welche das sind, darüber sollten sich Reisende unbedingt vorher informieren. (mlh)

Rubriklistenbild: © Screenshot/tiktok.com/itisivanovaa