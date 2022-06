Überraschendes Flughafen-Ranking: Das ist der schlechteste Flughafen der Welt

Warteschlange vor dem Flughafen in Lissabon: Im Jahr 2016 streikten die Taxi-Fahrer der Stadt, Reisende mussten lange für Metrotickets anstehen. Im Airhelp-Ranking schneidet Lissabons Flughafen weltweit am schlechtesten ab. © picture alliance / dpa | Miguel A. Lopes

Lissabon gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Europas. Der Flughafen der portugiesischen Hauptstadt ist allerdings laut einem aktuellen Ranking der schlechteste der Welt.

Lissabon - Einen „Bica“ (Espresso) in der Sonne trinken, das malerische Stadtviertel Alfama erkunden oder mit der berühmten gelben Straßenbahn Nummer 28 fahren: Auf all das und noch viel mehr freuen sich Touristen, die nach Lissabon reisen. Obwohl jährlich rund 4,5 Millionen Menschen die portugiesische Hauptstadt besuchen - die selbst übrigens nur 500.000 Einwohner zählt - soll der Flughafen Lissabons der schlechteste der Welt sein. Das geht aus einem aktuellen Ranking der Webseite Airhelp hervor. Auf Platz 1 liegt ein Airport, den dieses Jahr vor allem Fußballfans bereisen dürften.

Flughafen-Ranking: Das sind die Kriterien

In das Ranking von Airhelp flossen drei Faktoren ein: Pünktlichkeit, Servicequalität sowie Essen und Shops. Wenn ein Flug innerhalb von 15 Minuten seiner geplanten An- oder Abreisezeit startet oder landet, gibt es die volle Punktzahl. Die Pünktlichkeit macht 60 Prozent der Gesamtbewertung aus. Dabei nimmt es Airhelp ganz genau: Das Unternehmen ist auf Schadenersatzmanagement spezialisiert - etwa bei Flugverspätungen - und kann daher auf eine große Datenbasis der Flugzeiten zurückgreifen, um die Pünktlichkeit der Airports zu ermitteln.

Die Servicequalität sowie Essen und Shops fließen zu je 20 Prozent in den finalen Score ein. Zur Servicequalität gehören die Sauberkeit am Flughafen, die Freundlichkeit des Kundenservice und die Wartezeit in der Sicherheitskontrolle. Die Bewertungen kommen direkt von den Kunden. Tausende Reisende konnten auf einer Skala von 1 bis 5 ihr Urteil fällen.

Der Hamad International Airport in Doha, der Hauptstadt Katars ist laut Ranking von „Airhelp“ der beste Flughafen der Welt. © IMAGO / Friedrich Stark

Flughafen-Ranking: Das sind die zehn besten Flughäfen der Welt

Auf Platz 1 des Rankings liegt der Flughafen Hamad International Airport in Doha, der Hauptstadt von Katar. Im Jahr 2022 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Rund 800.000 Tickets sollen laut FIFA schon verkauft sein. Wie viele Fußballfans tatsächlich anreisen werden, ist derzeit unklar - einerseits wegen vergleichsweise hohen Reisekosten, andererseits wegen moralischer Bedenken.

Flughafen Ort Bewertung / Airhelp-Punktezahl von 10 Hamad International Airport Doha, Katar Platz 1 / 8,39 Tokyo International Airport Tokyo, Japan Platz 2 / 8,38 Athens International Airport Athen, Griechenland Platz 3 / 8,38 Afonso Pena International Airport Curitiba, Brasilien Platz 4 / 8,37 Gdańsk Lech Wałęsa Airport Danzig, Polen Platz 5 / 8,35 Moscow Sheremetyevo International Airport Moskau, Russland Platz 6 / 8,35 Singapore Changi Airport Singapur, Singapur Platz 7 / 8,27 Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad, Indien Platz 8 / 8,27 Tenerife North Airport Teneriffa, Spanien Platz 9 / 8,26 Viracopos/Campinas International Airport Campinas, Brasilien Platz 10 / 8,25

Flughafen-Ranking: Das sind die zehn schlechtesten Flughäfen der Welt

Lissabon ist wegen seiner malerischen Altstadt und seiner Nähe zum Meer ein beliebtes Urlaubsziel. Der Flughafen in Portugals Hauptstadt ist allerdings der schlechteste der Welt - laut aktuellem Airhelp-Ranking. © IMAGO/Jürgen Held

Flughafen Ort Bewertung / Airhelp-Punktezahl von 10 London Gatwick Airport London, Vereinigtes Königreich Platz 123 / 6,62 Billy Bishop Toronto City Airport Toronto, Kanada Platz 124 / 6,50 Porto Airport Porto, Portugal Platz 125 / 6,46 Paris Orly Airport Paris, Frankreich Platz 126 / 6,37 Manchester Airport Manchester, Vereinigtes Königreich Platz 127 / 6,26 Malta International Airport Malta, Malta Platz 128 / 6,05 Henri Coandă International Airport Bukarest, Rumänien Platz 129 / 6,03 Eindhoven Airport Eindhoven, Niederlande Platz 130 / 5,92 Kuwait International Airport Kuwait, Kuwait Platz 131 / 5,78 Lisbon Portela Airport Lissabon, Portugal Platz 132 von 132 / 5,76

Kaum ein Tourist wird sich wohl von diesem Ranking abschrecken lassen, denn wichtiger als der Flughafen ist das eigentliche Reiseziel. Lissabon gehörte laut Euromonitor International im Jahr 2019 zu den 100 meistbesuchten Städten der Welt (Platz 62). Doch könnte die Pandemie Reisenden noch einen Strich durch die Rechnung machen? Gerade rollt die sechste Corona-Welle in Portugal an, sagen Experten. In der Vergangenheit schaffte es das kleine Land auf der iberischen Halbinsel mit einer besonderen Herangehensweise, die Pandemie einzudämmen.