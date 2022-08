Flughafen in Russland: Bodenmitarbeiter läuft in laufenden Propeller – tot

Von: Mick Oberbusch

Tragödie in Russland: Am Flughafen Belojarsk ist ein Mann das laufende Triebwerk einer An-24 geraten. Er starb sofort an der Unfallstelle.

Moskau – Dramatischer Todesfall am Belojarsk Flughafen in Westsibirien (Russland): Wie ein Video zeigt, ist dort ein Airport-Mitarbeiter in die noch drehenden Propellerblätter eines Flugzeugs geraten. Er war sofort tot. Der laufende Propeller gehörte zu einer Maschine vom Typ Antonov An-24, wie 24RHEIN berichtet.

Tragischer Tod an Flughafen in Russland – Mann läuft in laufenden Propeller

Die Antonov An-24 ► Die Antonov An-24 ist ein Flugzeug, das zu Zeiten der Sowjetunion zwischen 1962 und 1979 in großer Stückzahl gebaut wurde ► Das Turboprop-Flugzeug An-24 ist ausgestattet mit zwei Propeller-Triebwerken ► Die Passagierversion der Antonov An-24 ist für 50 Fluggäste ausgelegt

Über die Identität des verunglückten Mannes ist noch nichts bekannt. Vieles spricht dafür, dass es sich um einen Mitarbeiter der Bodendienste des Flughafens Belojarsk handelte. Das Video auf Twitter ist jedenfalls nichts für schwache Nerven.

Geflogen wird die Antonov An-24 derzeit noch vom russischen und nordkoreanischen Militär sowie der ukrainischen Luftwaffe. Zivile Betreiber gibt es kaum noch – allerdings soll die in den Unfall verwickelte An-24 für UTair eingesetzt worden sein.

Die russische Fluglinie UTair war im Inland und Ausland unterwegs, zuletzt bestand ihre Flotte ausschließlich aus amerikanischen Boeing-Jets und dem westeuropäischen Turboprop-Flugzeug ATR-72, das moderner und größer als die An-24 ist.

► Möglicherweise konnte UTair die ATR aufgrund der Sanktionen und fehlenden Ersatzteilen nicht mehr einsetzen, griff deswegen zur alten Antonov An-24. (mo)