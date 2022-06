„Albtraum“ im Flugzeug: Mädchen erleidet Allergie-Schock, weil Passagier nicht auf Erdnüsse verzichten will

Von: Lukas Einkammerer

Ein medizinischer Notfall während einer Flugreise kann zu einem echten Albtraum werden. Einen 14-jährigen Mädchen aus England ist nun genau das passiert. (Symbolbild) © IMAGO / Sven Simon

Eine junge Reisende erleidet einen schweren Allergieschock mitten während einem Flug. Schuld daran ist die Rücksichtslosigkeit eines anderen Passagiers.

London – Wer kennt es nicht: Man sitzt in einem Flugzeug, tausende Meter in der Luft und sieht zu, wie die Welt unten ganz klein vorbeizieht. Zum einen klingt es romantisch, zum anderen aber auch beängstigend. Schließlich kann man nirgendwo hin und muss bei Langstreckenflügen stundenlang darauf warten, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Für eine junge Passagierin aus England erwies sich eine solche Reise durch die Wolken nun als wahrer Albtraum. Denn während des Fluges erlitt sie einen schweren allergischen Schock – an dem ausgerechnet ein anderer Passagier schuld ist.

Mädchen erleidet Allergieschock in Flugzeug: 14-Jährige schwebt während achtstündigem Flug in Lebensgefahr

Wie Joanna Jones gegenüber der britischen Zeitung Dailymail berichtete, soll ihre 14-jährige Tochter Poppy während eines achtstündigen British Airways Fluges von Antigua nach London einen schweren allergischen Schock erlitten haben. Poppy, die eine besonders gefährliche Nussallergie hat, soll etwa drei Stunden vor dem Ende der Reise in Ohnmacht gefallen sein und soll nach dem Verabreichen von zwei Epipens von einer Krankenschwester an Bord künstlich beatmet werden müssen.

Trotz der medizinischen Hilfe, die Poppy während des Flugs erhielt, soll sie nach der Landung im Flughafen von Gatwick sofort ins Krankenhaus gebracht worden sein. „Es war ein Albtraum für uns alle und ich habe echt gedacht, sie könnte sterben“, erinnert sich Joanna Jones gegenüber der Zeitung an den Horror-Flug, „Es war wirklich erschreckend und am Ende lag alles an einem Passagier, der trotz mehrerer Verwarnungen weiter Nüsse gegessen hat.“

Mädchen erleidet Allergieschock in Flugzeug: Passagier Schuld an medizinischem Notfall

Obwohl der Passagier, der laut Joanna Jones schuld am Allergieschock ihrer Tochter ist, viele Reihen vor ihnen saß, soll er mehrmals aufgefordert worden sein, keine Nüsse während des Flugs zu essen. Die Hinweise ignorierte er wiederholt – und sorgte bei Poppy damit für einen lebensbedrohlichen, anaphylaktischen Schock.

„Die Leute denken, dass das kein ernsthaftes Problem ist, aber das ist es“, erläutert Joanna Jones, „Die Fluglinien sollten mehr tun. Sie sollten es verbieten, dass Menschen an Bord Nüsse essen, wenn jemand allergisch ist.“ Zu Beginn der Reise hatte Joannas Familie versucht, die Sitzplätze zu wechseln, um Abstand von dem Passagier zu halten, was jedoch nicht möglich war. „Es scheint ihn nicht interessiert zu haben, dass er das Leben meiner Tochter gefährdet hat“, schildert Joanna Jones.

Es ist traurig, dass der wohlverdiente Familienurlaub von Joanna und ihren Kindern ein so unschönes Ende nehmen musste. Noch trauriger ist aber, dass die Rücksichtslosigkeit eines Mitreisenden Poppy beinahe das Leben gekostet hat. Man kann nur froh sein, dass am Ende alles gut gegangen ist und die tapfere Teenagerin wieder sicher daheim ist. (le)

