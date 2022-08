Flutkatastrophe in Pakistan: Mehr als 1000 Menschen sterben bei Überschwemmungen

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

In Pakistan wüten seit Juni Monsunstürme. Zahlreichen Menschen kostete die Flutkatastrophe bereits das Leben. Doch die Situation verschlimmert sich weiter.

Islamabad - Monsunstürme in Pakistan versetzen das Land in einen Ausnahmezustand: Die heftigen Regenfälle und Sturzfluten verwüsteten Teile des Landes und kosteten zahlreichen Menschen das Leben. Mehr als 30 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen, über 1000 Menschen verloren bereits ihr Leben. Eine Besserung der Situation ist nicht in Aussicht.

Monsun in Pakistan: Flut tötet über 1000 Menschen

Alleine in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 100 neue Todesfälle bekannt geworden, teilte die Nationale Katastrophenbehörde am Sonntag mit. Damit stieg die Zahl der Toten demnach auf 1033. Darunter seien auch 348 Kinder, hieß es.

Fast eine Million Gebäude und über 3400 Kilometer Straßen wurden in dem südasiatischen Land durch überlaufende Flüsse beschädigt, wie die Behörde mitteilte. In den sozialen Netzwerken war in zahlreichen Videos zu sehen, wie Sturzfluten im Swat-Tal im Norden des Landes mehrstöckige Gebäude mit sich rissen. Zehntausende Menschen hätten ihr Zuhause verloren und seien nun in abgelegenen Dörfern von ihrer Umwelt abgeschnitten, hieß es. Bis die Rettungskräfte sie erreichten, könnte es Tage dauern.

Millionen Häuser zerstört: Menschen werden vor Fluten evakuiert

„Die Situation verschlechtert sich zunehmend, da weitere starke Niederschläge Überschwemmungen und Erdrutsche verursachen“, sagte Adil Scheras, Direktor der Hilfsorganisation Care in Pakistan. Viele Menschen hätten alles verloren und bräuchten Hilfe.

Wegen der Gefahr durch Überschwemmungen hatten die Behörden in Pakistan am Samstag (27. August) die Evakuierung tausender Menschen im Norden des Landes angeordnet. Auch am Sonntag waren Hubschrauber der Armee und Rettungskräfte weiter damit beschäftigt, Bewohner in gefährdeten Gebieten in Sicherheit zu bringen.

Überschwemmungen in Pakistan zerstören Millionen Häuser. Tausend Menschen starben. © Zahid Hussain/ dpa

Der Süden des Landes, der bereits stark von den Überschwemmungen betroffen ist, bereitete sich auf eine neue Flutkatastrophe vor. Die Behörden warnten, die Lage für Millionen von Menschen könnte sich in den kommenden Tagen verschärfen.

Hochwasser in Pakistan: Regierung hofft auf internationale Hilfe

Am vergangenen Donnerstag (25. August) hatte Pakistans Regierung den Notstand ausgerufen und um internationale Hilfe zur Bewältigung der Katastrophe gebeten. Insgesamt seien mehr als 33 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen, hieß es.

Der jährliche Monsun mit seinem immensen Regen dauert für gewöhnlich von Juni bis September. Für die Landwirtschaft und die Wasservorräte spielt er eine äußerst wichtige Rolle, doch immer wieder sorgt er auch für verheerende Überschwemmungen. Auch in Indien und Bangladesch forderte der Monsun viele Opfer: Dort kam es zu den schlimmsten Monsunhochwassern seit Jahren. (dpa/AFP/sf)