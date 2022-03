Flutkatastrophe 2021: Anne Spiegel – Chatprotokolle setzen damalige Umweltministerin massiv unter Druck

Von: Dennis Liedschulte

Familienministerin Anne Spiegel (Die Grünen) muss sich mit Vorwürfen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal auseinandersetzen. © Frederic Kern/IMAGO

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grünen) muss sich am Freitag (11. März) vor einem Untersuchungsausschuss erklären. Heftige Vorwürfe im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 2021 stehen im Raum.

Mainz - Die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal ist ein einschneidendes Erlebnis in der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen. Noch immer laufen dazu Ermittlungen. Die Frage nach dem schlechten Krisenmanagement ist in keinster Weise geklärt. Im Fokus dieser Untersuchungen findet sich die aktuelle Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grünen) wieder.

Die Grünen-Politikerin muss sich am Freitag (11. März) den Abgeordneten des Flut-Untersuchungsausschusses im Mainzer Landtag Rechenschaft ablegen. Anne Spiegel ist als Zeugin geladen. Bei der Vernehmung geht es um die Fragen: Was hat sie getan? Was hat sie versäumt? Einem Bericht des Magazins Der Spiegel zufolge sieht es nach der Aktenlage ziemlich düster aus für die frühere Umweltministerin Anne Spiegel.

Anne Spiegel und die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz: Ausschuss untersucht Versäumnisse

Anne Spiegel war im Juli 2021 Umweltministerin im Bundesland Rheinland-Pfalz, das besonders im Ahrtal am intensivsten von der Flutkatastrophe heimgesucht worden ist. 134 Menschen starben. Die meisten davon in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli im Landkreis Ahrweiler. Die 41-Jährige ist nicht die einzige Person, die sich mit Vorwürfen auseinandersetzen muss. Es handelt sich um ein generelles Missmanagement und Versagen auf zahlreichen Ebenen - aber eben auch im rheinland-pfälzischen Umweltministerium (mehr News aus dem Welt-Ressort bei Merkur.de).

Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal: Anne Spiegel ist ein Teil des Versagens auf allen Ebenen

Die Vorwürfe sind schon seit einiger Zeit bekannt: Schon mehrere Tage vor dem 14. Juli habe es mehrere Warnungen von diversen Wetterdiensten gegeben. Es sei mit katastrophalen Ereignissen zu rechnen. Die Landesumweltbehörde in Rheinland-Pfalz (LfU) habe am 14. Juli gegen 5.30 Uhr eine heftige Prognose veröffentlicht. Kommunalpolitiker haben Alarm geschlagen und gefordert, dass der Katastrophenalarm ausgelöst werden müsse.

Es gibt zwei Möglichkeiten: Anne Spiegel wusste von diesen Prognosen nichts, oder kam zu einer fatalen Falscheinschätzung. Denn gegen 16.30 Uhr hielt sie eine Rede im Landtag mit dem Thema Starkregen und Überschwemmungen. Zwar habe sie die Situation kurz angesprochen, aber rief die Bevölkerung nicht dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Und ein Katastrophenalarm ist auch nicht ausgelöst worden.

In ihrer Rede sei es laut dem Spiegel eher um die vermeintliche Spitzenposition des Bundeslandes Rheinland-Pfalz zum Thema Vorsorge gegen Starkregen gegangen. Doch die Geschichte geht noch weiter. Gegen 16.43 gab es eine mittlerweile mehr als überholte Presseerklärung. „Wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht“, wurde Anne Spiegel zitiert.

Anne Spiegel war im Zuge der Flutkatastrophe 2021 falsch informiert oder ignorierte Tatsachen

Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Flutkatastrophe schon so fatal entwickelt, dass die Menschen auf flussnahen Campingplätzen auf Dächer geflüchtet sind und auf Hilfe warteten.

Wie die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), die sich auf Informationen der Rhein-Zeitung beruft, schreibt, sei die Pressemitteilung von der damaligen Umweltministerin mit den Worten – „Konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern CampinplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe“ – freigegeben worden. Jetzt rückt auch Staatssekretär Erwin Manz (Grünen) in den Fokus.

Ihm sei laut FAZ klar gewesen, dass der Inhalt der Pressemitteilung überholt sei - es geben ein Extremwetterereignis an der Ahr. Allerdings habe er auf die Frage einer Pressesprecherin, ob man aus diesem Grund reagieren solle, geantwortet: „Heute nicht!“. Eine weitere Pressemitteilung ist vom rheinland-pfälzischen Umweltminsterium nicht veröffentlicht worden.

Anne Spiegel: Auch Staatssekretär Erwin Manz (Die Grünen) kommt bei der Flutkatastrophe nicht gut weg

Der Staatssekretär habe wohl versucht, Anne Spiegel am 14. Juli gegen 22.34 Uhr und am 15. Juli gegen 7.52 Uhr zu erreichen. Vergeblich. Er habe ihr auch am 14. Juli am Abend den Link der Mitteilung des LfU gesendet. Allerdings habe er wiederum auch am 14. Juli gegen 21.38 Uhr in einer Nachricht an die LfU-Präsidentin geschrieben „Hoffentlich kommen keine Menschen zu Schaden!“ Zu dem Zeitpunkt allerdings hat sich die Flutkatastrophe in ihrer Gänze schon entfaltet.

Chatprotokolle von nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 vor Anhörung veröffentlicht

Wie die FAZ berichtet, sei es laut Chatprotokolle am Morgen des 15. Juli letztendlich auch darum gegangen, die Verantwortung einer ausbleibenden Warnung von sich zu weisen. „Das Blame Game könnte sofort losgehen, wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben“, wird Anne Spiegel zitiert. Nur hat es eine rechtzeitige Warnung nie gegeben.

Am Freitag (11. März) muss sich Anne Spiegel gegen circa 19.30 Uhr erklären. Auch andere Vertreter der rheinland-pfälzischen Regierung sprechen vor dem Untersuchungsausschuss. Insgesamt starben bei der im Juli 2021 stattfindenden Flutkatastrophe 134 Menschen in Rheinland-Pfalz, davon 133 im Landkreis Ahrweiler und einer Person im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Insgesamt 47 Menschen starben in NRW und jeweils eine Person in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen.