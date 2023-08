Weil er Strategie erstmals änderte? 36-Jähriger wird zum Lotto-Millionär

Von: Michelle Mantey

Teilen

Mann gewinnt 117 Millionen Euro. Jahrelang tippte er dieselben Zahlen, doch kurz vor dem Gewinn verändert er seine Strategie. Nun verrät er seine Glücksformel.

Kassel – Ein Mal im Lotto gewinnen, ist der Traum vieler Menschen. Erst kürzlich gewann ein Lottospieler aus Göttingen eine Summer in Höhe von 600.000 Euro. Für den Jackpot fehlte lediglich die richtige Superzahl. Dieses große Glück hatte laut Bericht der Bild-Zeitung nun ein Mann aus Hamburg. Er knackte am Freitag den Eurojackpot und gewann die enorme Summe in Höhe von 117 Millionen Euro.

Einige Lotto-Spieler setzen für den Hauptgewinn auf eine simple Strategie und tippen Zahlen, die sehr häufig gezogen werden. Die Webseite Lottohelden.de rät jedoch dazu, beliebte Kombinationen zu vermeiden und auf höhere Lotto-Zahlen zu setzen. Auf der Studentenplattform studysmarter.de soll der Lotto-Gewinn mithilfe einer Wahrscheinlichkeitsformel berechnet werden. Recherchiert man weiter, so lassen sich unzählige Strategien und Tipps finden, wie man nun den Jackpot knackt.

Ein 36-Jähriger gewinnt im Lotto und glaubt nun die Glücksformel gefunden zu haben. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

36-jähriger Lotto-Millionär aus Hamburg verrät seine Gewinn-Strategie

Der Hamburger-Gewinner vertraute er jahrelang auf dieselbe Strategie. In seinem Online-Lotto-Account tippte er immer dieselben Zahlen per Dauerschein. Doch nach fünf Jahren war damit Schluss. Der 36-Jährige entschloss sich dazu, eine neue Glücksformel anzuwenden. „Zum ersten Mal auf eine andere Strategie gesetzt“, sagt eine Sprecherin der Muttergesellschaft Zeal gegenüber der Bild-Zeitung. So hat er sich von Freunden und seiner Umgebung inspirieren lassen. Gewonnen hat er mit den Zahlen 3, 17, 19, 32, 38 und den Eurozahlen 6 und 7.

Ob die Freunde, die zu seinem Gewinn beigetragen haben, auch etwas von der Summer bekommen werden, ist noch unklar. Zunächst wurde ihm dazu geraten, anonym zu bleiben, um Anfragen von falschen Freunden oder unseriösen Anlagenberatern zu vermeiden. Manche versuchen durch einen Betrug an das Geld der Lotto-Gewinner zu kommen. Andere versprechen einen angeblichen Lotto-Gewinn, um an Kontodaten der Personen zu gelangen. In beiden Fällen wird zur Vorsicht geraten.

Nach Berechnungen von Lotto.de liegt die Gewinnchance auf den Jackpot jedoch nur bei 1:140 Millionen. So ist davon auszugehen, dass die Gewinner einfach nur jede Menge Glück hatten und vielleicht wird bereits kommenden Mittwoch der nächste Gewinner gezogen. (mima)