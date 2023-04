Video von Stau am Gardasee geht viral: Hier verstopft ein SUV die „Strada della Forra“

Von: Patrick Mayer

Bei Tik Tok geht ein Video viral, das einen kniffligen Stau am Ufer des Gardasees zeigt. Die Straße ist aus einem James-Bond-Film bekannt.

München/Limone sul Garda - Es ist eine wilde Verfolgungsjagd, die sich James Bond in den engen Kurven liefert. Die Orte passen gemäß Distanz nicht wirklich zusammen. Doch das ist in „Ein Quantum Trost“ offenbar zweitrangig.

Strada della Forra: Gardasee-Kult-Straße ist aus James Bond bekannt

In seinem Aston Martin rast der britische Geheimagent in Italien zwei Alfa Romeos davon, aus denen wie wild auf ihn geschossen wird. In den Marmorsteinbrüchen von Carrara entkommt „007“ schließlich seinen Verfolgern. Einzig, Carrara liegt am Ligurischen Meer in der Region Toskana. Und zwar rund 260 Kilometer südwestlich von Limone sul Garda.

Kurz hinter dem bekannten Urlaubsort beginnt am Gardasee indes die Strada della Forra, die Drehort des Wettrennens zwischen Schauspieler Daniel Craig, alias James Bond, und dessen Widersachern war. Bei Social Media und von Reiseveranstaltern wird die kurvige sowie schmale Hangstraße deshalb auch nach der britischen Romanfigur benannt.

Gardasee: Auf der Strada della Forra hinter Limone sul Garda drohen Staus

Dass die mächtigen Serpetinen, die streckenweise sehr steil das Westufer des Gardasees - wo dramatische Wasserstände gemeldet werden - entlang führen, jedoch nicht nur schön, sondern auch knifflig sind, lässt sich in der Anfangssequenz des zweiten Bond-Teils mit Daniel Craig in der Hauptrolle erahnen.

Seit Tagen geht nun bei Social Media ein Video viral, das einen dichten Stau auf der Strada della Forra zeigt. Nichts ging mehr! Sichtlich genervt liefen Autofahrer über die Straße, um sich offenbar über die Ursache der gefühlt ewig langen Autoschlange zu erkundigen. Wie die Bild berichtet, verstopfte aus der Gegenrichtung kommend ein SUV ein Nadelöhr der Strada della Forra. Sodass es letztlich für alle anderen Autos, die dem wuchtigen Gefährt entgegenkamen, nicht mehr weiterging.

Strada della Forra Die Strada della Forra ist eine optisch malerische, aber verkehrstechnisch hoch anspruchsvolle Bergstraße am Westufer des Gardasees. Sie führt unweit des bekannten Touristenortes Limone sul Garda vom Ufer bei Porto (65 Höhenmeter) steil hinauf in das Dorf Pieve di Tremosine (423 Höhenmeter). An manchen Stellen ist die Straße so eng, dass der Gegenverkehr bei breiten Fahrzeugen nicht mehr durchkommt. Im Kinofilm „Ein Quantum Trost“, dem zweiten Teil der James-Bond-Reihe mit Daniel Craig, diente die Strada della Forra als Drehort für eine Verfolgungsjagd.

Strada della Forra: Große Herausforderung für Autofahrer am Gardasee

Die Herausforderung, dass die teils in die Felsen geschnittene Straße an manchen Stellen schlicht zu eng für Gegenverkehr ist, ist längst bekannt. Eine Regelung soll Abhilfe schaffen - offenbar ging es in diesem Fallbeispiel dennoch schief. Konkret: Laut dem Portal gardasee.de ist die Bergstraße stets ab dem 1. April zwischen zehn Uhr morgens und 19 Uhr abends nur in eine Richtung befahrbar - und zwar bergauf. Von 19 Uhr am Abend bis zehn Uhr vormittags sei die Strada della Forra dagegen in beide Richtungen frei befahrbar - geregelt durch eine Ampel.

Und auch wenn die Aussicht atemraubend ist: Die Straße, die vom Gardaseeufer bei Porto auf 65 Höhenmetern steil hinauf auf 423 Höhenmeter in das Dorf Pieve di Tremosine führt, hat in diesem Fall etlichen Autofahrern wohl eher einige Nerven gekostet. (pm)