Forscher reaktivieren „Zombie-Viren“ aus dem Eis – Steigendes Risiko durch Klimawandel?

Von: Miriam Haberhauer

Einem Forscherteam gelang es, jahrtausendealte Viren aus Permafrost wiederzubeleben. Durch den Klimawandel könnte die Gefahr von Erregern aus dem Eis weiter steigen, warnen die Wissenschaftler.

Marseille – Tief unter Schnee und Eis schlummern Tierkadaver, Pflanzenreste, menschliche Körper und die darin enthaltenen Erreger. Durch den Rückgang von Eis und Gletscher werden immer mehr von ihnen freigelegt – die Überreste könnten auch für den Menschen zur Gefahr werden. Französischen Forschern gelang es nun, einige Viren aus dem Eis wieder zum Leben zu erwecken.

„Zombie-Viren“ aus dem Eis: Forscher erwecken Erreger wieder zum Leben

Einem Team um den französischen Forscher Jean-Marie Alempic von der Aix-Marseille Universität gelang es 13 bislang unbekannte Virentypen in Permafrost-Proben nachzuweisen. Grundlage für die Forschung waren „sieben verschiedene alte sibirische Permafrostproben“, so die Wissenschaftler im Forschungsbericht.

Zu den untersuchten Proben zählten unter anderem jahrtausendealte Mammutwolle und Wolfseingeweide. Die Überreste sind Teil einer Eisprobe, die unterhalb eines arktischen Sees entnommen wurde. Die Forscher entdeckten darin die Virusart „Pandoravirus yedoma“, welche Amöben infiziert und dank seiner Größe selbst mit einem normalen Lichtmikroskop nachgewiesen werden kann. Der Erreger hatte 50.000 Jahre lang im Eis überdauert – im Labor wurde er dann wieder virulent.

Durch Klimawandel: „Unbekannte Viren beim Auftauen freigesetzt“

„Es ist wahrscheinlich, dass alter Permafrost unbekannte Viren beim Auftauen freisetzen wird“, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Studie. Die Forscher betonten jedoch, dass die Studie unter Laborbedingungen durchgeführt wurde – optimale Voraussetzungen, um die „Zombie-Viren“ wieder zum Leben zu erwecken. Sollten Viren in der freien Natur zum Vorschein kommen, sähe das ganze etwas anders aus.

Laut den Wissenschaftlern lässt es sich demnach noch nicht abschätzen, wie lange potenziell gefährliche Viren im Freien überleben würden. Anders als im Labor seien die Erreger in der Natur UV- und Sonneneinstrahlung, Wärme und Sauerstoff ausgesetzt. Für ihre Lebensdauer sei es deshalb elementar, „dass sie in der Zwischenzeit auf einen geeigneten Wirt treffen und diesen infizieren“, so die Forscher.

Permafrost Als Permafrost oder Dauerfrostboden wird Boden bezeichnet, dessen Temperatur mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre hintereinander unter null Grad Celsius liegt. Permafrost findet sich in den meisten Hochgebirgen und in den Polarregionen der Erde. Grönland ist zu 99 Prozent ein Permafrost-Gebiet, Alaska zu 80 Prozent. Auch in Russland (65 %), Kanada (50 %) und China (20 %) ist Permafrost zu finden.

Klimawandel und Industrialisierung: Immer mehr Erreger freigesetzt

Permafrostforscher Guido Grosse vom Alfred-Wegner-Institut war ebenfalls an der Studie beteiligt. Im Gespräch mit Focus Online, erklärte der Wissenschaftler, dass es durchaus möglich sei, dass das Eis bislang unbekannte Bakterien und Viren freilege, die auch für den Menschen zur Gefahr werden könnten. Der Klimawandel sei einer der Gründe, weshalb in Zukunft wohl immer mehr Erreger freigesetzt werden. Auch in Deutschland schwinden die Gletscher – und das in rasantem Tempo.

Ein weiterer entscheidender Faktor: „Die Industrialisierung schreitet auch im hohen Norden voran“, so Grosse. „Dementsprechend steigen die Chancen dafür, dass zwei ungünstige Umstände vielleicht doch einmal aufeinandertreffen“, erklärte der Forscher. „Nämlich, dass aus dem Permafrost auch mal für Säugetiere infektiöse Erreger auftauen und sie direkt auf Menschen treffen.“

„Risiko wird steigen“ – weitere Forschung notwendig

Die Studienlage zum Verhalten von Erregern unter realen Bedingungen sei aktuell jedoch noch sehr dünn, so Grosse. Das Risiko, dass lebensgefährliche Viren unter den dicken Eisschichten zu Vorschein kommen, sei aber durchaus real – es müsse weiterhin in diese Richtung geforscht werden, so das Forscherteam.

Das wird auch im Fazit des französischen Forscherteams deutlich: „Das Risiko wird im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung steigen, wenn sich das Auftauen des Permafrosts weiter beschleunigt und mehr Menschen die Arktis im Zuge industrieller Unternehmungen besiedeln werden.“ Ein Pariser Forschungsteam entdeckte derweil ein anderes bislang unbekanntes Virus, als es den Grund für die Hepatitis einer Patientin erforscht. Die Forscher stehen vor einem Rätsel.(mlh)