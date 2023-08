Untergetauchter Mafioso nach elf Jahren auf Korfu gefasst, weil er Fußball-Fan ist

Von: Victoria Krumbeck

Ein Mafia-Mitglied versteckte sich länger als ein Jahrzehnt auf Korfu. Weil der SSC Neapel die Meisterschaft gewann, wurde er von der Polizei gefunden.

Korfu — Elf Jahre lang konnte der Italiener Vincenzo La Porta untertauchen. Medienberichten zufolge stand er auf der Fahndungsliste der 100 gefährlichsten Straftätern Italiens. Er soll ein Mitglied des organisierten kriminellen Familienclans Camorra sein, die hauptsächlich in Neapel agieren. Auf der griechischen Insel Korfu konnte der 60-Jährige einige Jahre sein Leben ungestört leben. Doch durch einen leichtsinnigen Fehler konnten die Behörden ihn festnehmen.

Mafia-Mitglied auf Korfu untergetaucht — Fußball-Liebe verriet ihn

Seine Liebe zum Fußball kostete La Porta nun seine Freiheit. „Ihn verriet seine Leidenschaft für Fußball und für die Napoli-Mannschaft“, hieß es in einer Erklärung der Polizei, wie Dailymail schrieb. Ein Foto zeigte das Mafia-Mitglied mit anderen SSC Napoli-Fans, wie sie auf der Terrasse eines Restaurants den Gewinn der italienischen Top-Liga-Meisterschaft des Fußballklubs feierten. Er hielt den blaufarbenden Schal seines Heimatteams in der Hand. „Mit dem Meisterschaftssieg konnte sich La Porta das Jubeln nicht verkneifen“, kommentierte die Polizei. Nach 33 Jahren gelang es dem SSC Neapel, die italienische Meisterschaft zu gewinnen.

Jahrelang habe die Polizei La Portas Online-Aktivitäten und seine Finanztransaktionen verfolgt. Sie warteten auf einen Fehler von ihm, der der Polizei den Aufenthaltsort verraten hätte. Doch am Ende war es der Fußballklub. Laut ertnews.gr wurde das Foto in den sozialen Netzwerken gefunden. Die Polizei machte sich auf den Weg nach Korfu und konnten dann dort den Flüchtigen auf einem Motorroller auf einer Straße festnehmen.

Gesuchtes Mafia-Mitglied versteckte sich auf Korfu: „Er hat einen neunjährigen Sohn“

Er wurde in Italien wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Steuerhinterziehung und Betrug verurteilt. Sein Anwalt sagte der Nachrichtenagentur AP, dass er in Griechenland eine neue Familie gegründet hätte. „Er hat einen neunjährigen Sohn und arbeitet als Koch, um über die Runden zu kommen. Er leidet an Herzbeschwerden. Wenn er ausgeliefert wird, werden er und seine Familie ruiniert sein“, zitierte die BBC den Anwalt.

In einem griechischen Gefängnis wartet das Mafia-Mitglied auf seine Auslieferung nach Italien. Dort müsste er eine Haftstrafe von 14 Jahren und vier Monaten verbüßen, wie die BBC schrieb.

