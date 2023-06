„Bodenlose Frechheit“ – Bauer stocksauer nach Hochzeits-Fotoshooting

Von: Martina Lippl

Teilen

Für das perfekte Hochzeitsfoto sucht sich ein Brautpaar die Wiese eines Bauern aus. Als sie wieder weg sind, ist der Landwirt fassungslos.

München/Meilen – Den schönsten Tag im Leben sollen Hochzeitsfotos für immer und ewig festhalten. Braut und Bräutigam legen dabei oftmals viel Wert auf ein originelles Fotoshooting. Manchmal geht das Hochzeitsfoto auch schief. Doch romantische Hochzeitsbilder sind im Trend. Für die Kulisse muss es da schon etwas ganz Besonderes sein, wie eine wilde Wiese – für einen Bauern war aber ganz schnell Schluss mit der Romantik.

„Bodenlose Frechheit“: Bauer wütend nach Hochzeits-Fotoshooting – Brautpaar trampelt über seine Wiese

Hochzeits-Shooting auf Wiese: Landwirt postet wütend Fotos von zertrampelten Gras auf Facebook. © Screenshot Facebook/Hof Hinterburg

„Was für eine bodenlose Frechheit!!! Wie kommt man nur auf die Idee?“, schreibt die Landwirtsfamilie vom Hof Hinterburg in der Schweiz auf Facebook. Und weiter: „Zuerst etwa 20 Meter durchs hohe Gras und dann noch einen Kreis von einem Durchmesser von fünf Meter flachdrücken.“ Was das bedeutet, ist deutlich auf zwei Fotos zu sehen.

Ein Trampelpfad von einem Feldweg über eine sonst unberührte Wiese mit langem Gras und blühenden Margeriten ist auf einer Aufnahme zu sehen. Es ist wirklich abgesehen davon eine wunderschöne Landschaft.

Was sich am Ende des Pfades abgespielt hat, dokumentiert das zweite Bild: Sie weisen nach Ansicht des Landwirtes eindeutig auf Spuren eines Hochzeits-Fotoshooting hin. Die romantische Wiese ist an dieser Stelle komplett zerstört. Für das perfekte Erinnerungsfoto hat das Brautpaar das Gras niedergewalzt.

Hochzeits-Fotoshooting auf Wiese hinterlässt Spuren – „Einfach eine bodenlose Frechheit“

„Wir als Bauernfamilie versuchen immer zu helfen, wenn man uns nach einem Fotospot fragt… aber sowas ist einfach eine bodenlose Frechheit!“, schreibt die Familie auf Facebook. Den Ärger über das Hochzeits-Fotoshooting auf der unberührten Wiese können Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook nachvollziehen. „Wie dumm muss man sein. Ich traue mich nicht mal, über eine Wiese zu spazieren. Aber leider regiert Egoismus diese Welt und Dummheit dazu“, schreibt eine Nutzerin.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Die Wiese dient als sogenannte Biodiversitätsfläche zur Förderung der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Sie dürfte überhaupt nicht betreten werden, erklärt der Landwirt dem Schweizer Nachrichtenportal 20min.ch. Aktuell seien zudem viele Rehkitze in der Wiese – die übrigens ein Privatgrundstück ist.

Auf Twitter gingen 2021 ein paar besondere Bilder viral: Ein Bräutigam postete Fotos von seiner Hochzeit – ein Detail wirft dabei jede Menge Fragen auf.(ml)