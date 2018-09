Was 39-Jähriger mit zwei Kindern gemacht haben soll, ist so grausam

Was ein 39 Jahre alter Mann mit zwei Kindern gemacht haben soll, ist wirklich grausam.

Frankfurt - Ein 39 Jahre alter Mann ist am Flughafen Frankfurt festgenommen worden, wie extratipp.com* berichtet. Der kanadische Staatsbürger war mehr als 20 Jahre auf der Flucht vor den deutschen Behörden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte über zwei Jahrzehnte lang mit einem Untersuchungs-Haftbefehl nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Flughafen Frankfurt: 39-Jähriger soll zwei Kinder missbraucht haben

Unfassbar: Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, im Alter von 18 Jahren mit zwei weiteren Personen zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Kurz nach der Tat, so die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt, tauchte der Mann unter. Die Festnahme des Kanadiers geschah bereits am Freitag, 31. August. Polizei und Staatsanwaltschaft gaben die Verhaftung des mutmaßlichen Kinderschänders allerdings erst jetzt bekannt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstag diskutieren die extratipp.com*-Leser über diese Nachricht: Frau öffnet Bewaffnetem die Tür - als er ihr Gesicht sieht, dreht er durch.

Matthias Hoffmann