Fußgänger zwei Kilometer durch Frankfurter Innenstadt geschleift - Fahrer kann fliehen

Unglaublicher Unfall in Frankfurt: Der Fahrer eines Fiat Ducato schleift einen Fußgänger zwei Kilometer durch die Innenstadt.

Frankfurt - Schrecklicher Unfall in der Mainmetropole in Hessen: In der Nacht zu Sonntag (25.08.2019) fährt der Fahrer eines Fiat Ducato einen jungen Kelsterbacher im Frankfurter Bahnhofsviertel an und schleift ihn anschließend zwei Kilometer durch die Frankfurter Innenstadt mit.

Eine unglaubliche Geschichte hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (gegen 2.55 Uhr) in der Nähe des Hauptbahnhofs von Frankfurt ereignet. Der Fahrer eines Fiat Ducato hatte laut Polizei an der Ecke Taunusstraße/Am Hauptbahnhof zunächst einen 25-Jährigen so heftig angefahren, dass dieser auf die Motorhaube des Fiat Ducato geschleudert wurde. Doch damit nicht genug.

Hauptbahnhof Frankfurt: Fußgänger von Fiat Ducato mitgeschleift

Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter - mit seinem unfreiwilligen Passagier auf der Motorhaube. Dabei fuhr er etwa zwei Kilometer weit über die Friedrich-Ebert-Anlage, die Hamburger Allee und die Schloßstraße bis zur Robert-Mayer-Straße.

Dort fiel der Fußgänger schließlich von der Motorhaube des Fiat Ducato und blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 25-Jährigen zu kümmern.

Passanten haben den Schwerverletzten schließlich gefunden und Polizei sowie Notarzt alarmiert. Der Kelsterbacher wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Polizei Frankfurt sucht Zeugen zu Unfall am Hauptbahnhof

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu Fahrer und Fahrzeug machen können. Folgendes ist bekannt: Bei dem Auto handelt es sich um einen Fiat Ducato Maxi Lambox, mit dem polnischen Kennzeichen DW1R769. Laut Polizei ist dieser Transporter ein Leihwagen.

Zeugen melden sich beim 13. Polizeirevier unter 069/755-11300.

